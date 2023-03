Québec investit des millions dans le réseau de bornes de recharge de voitures électriques

Québec investit 60M$ pour augmenter son réseau de bornes de recharge à courant continu (BRCC) qui en compte 1200 à l’heure actuelle. Dans la foulée, une aide financière de 6M$ a été offerte à un spécialiste québécois de la recharge de véhicules électriques, FLO, pour stimuler le développement d’une nouvelle génération de bornes électriques plus puissantes, projet qui s’élève à près de 24M$.

«L’offre de recharge publique est essentielle à la transition réussie du Québec vers un parc automobile électrique. L’ajout de plus de 367 nouvelles bornes publiques est une étape de plus vers la présentation de la prochaine stratégie gouvernementale sur la recharge de véhicules électriques, qui sera bientôt lancée», a lancé le ministre de l’Environnement Benoit Charette lors de l’annonce.

Ces deux annonces ont été réalisées durant le Sommet international des transports électriques et intelligents (TEI) se tenant au Palais des congrès jusqu’au 15 mars. Au total, le gouvernement du Québec retient 81 projets totalisant 367 bornes de 100 kilowatts et plus, répartis à travers 131 sites sur le territoire, ce qui lui permettra d’atteindre les cibles contenues dans son Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030).