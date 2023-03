Québec solidaire boycottera Qub Radio

Québec solidaire (QS) boycottera la radio web de Québecor, Qub Radio, pour avoir fait place sur ses ondes à des propos« haineux et dégradants» à l’endroit des solidaires, proférés par le chroniqueur Gilles Proulx.

Les faits reprochés remontent au 10 et 21 mars. Des insultes au parti de gauche ont été lancées par Gilles Proulx dans le cadre de l’émission de Richard Martineau.

Le leader de QS Gabriel Nadeau-Dubois dénonce ces atteintes à la dignité des membres de sa formation politique et réclame une rétractation publique ainsi que des excuses. Le solidaire a bénéficié de l’appui du premier ministre du Québec, François Legault, qui a également réprouvé ces diverses invectives.

Je condamne vivement les propos de Gilles Proulx sur les députés de Québec solidaire. Cette haine n’a pas sa place. Tout le monde mérite le respect. https://t.co/eEhz6GsbJg — François Legault (@francoislegault) March 23, 2023

«Bâtards, gangrène, putasserie»

Dans sa chronique du 10 mars, Gilles Proulx s’est ainsi employé à qualifier les députés de Québec solidaire de «bâtards», «cochonneries», «gangrène» et de «menteurs», les accusant dans la même lancée de se livrer à de la «putasserie». Le chroniqueur a dérapé une deuxième fois le 21 mars, affirmant cette fois, en parlant des solidaires, «qu’on devrait les achever une fois pour toutes, ces épais.»

Si Gabriel Nadeau-Dubois considère normal le fait que des chroniqueurs puissent critiquer les travaux de politiciens en démocratie, il reproche à Gilles Proulx d’être allé trop loin et à l’animateur de Qub Radio de ne pas avoir réagi.

«Dans une démocratie, il est normal et sain que des chroniqueurs critiquent sévèrement les élus et leurs idées. Ici, on a affaire à des propos violents, haineux et dégradants envers des élus de l’Assemblée nationale du Québec, sur les ondes d’un média important. Jamais l’animateur n’est intervenu pour les rectifier. On ne peut pas tolérer ça et Qub radio n’aurait pas dû tolérer ça», déplore le chef solidaire, dans un communiqué.

Tant et aussi longtemps que ces excuses n’auront pas été formulées, aucun député de Québec solidaire ne participera aux émissions de Qub radio Gabriel Nadeau-Dubois, chef de Québéc Solidaire

La figure de proue des solidaires affirme par ailleurs «examiner les recours légaux qui s’offrent» à son parti.

Des propos «dangereux»

Dans un contexte où plusieurs élus ont fait l’objet de menaces lors de la dernière campagne électorale provinciale, Gabriel Nadeau-Dubois estime que tout un chacun doit assumer sa part de responsabilité. Il considère, à la lumière de ce contexte, que les propos tenus par Gilles Proulx sont «dangereux pour le climat social», et susceptibles de «mettre en danger la sécurité des élus de Québec solidaire».

«Lors de la dernière campagne électorale, les menaces envers des élus ou des candidats ont explosé. Un nombre record d’arrestations ont été effectuées par les forces policières. Les hommes et les femmes qui s’engagent en politique ou qui prennent la parole publiquement sur un enjeu de société s’exposent à un climat hostile et même parfois violent sur les réseaux sociaux», souligne Gabriel Nadeau-Dubois.

Affirmant que la majorité des chroniqueurs font habituellement leur travail avec respect, le chef solidaire indique tenir Qub radio pour responsable dans la mesure où cette dernière a fait le choix de «tolérer des propos violents et dégradants sur ses ondes».

«Nous sommes des êtres humains, nous avons des familles. Il y a des limites», rappelle le solidaire.