70% à 80% des clients seront rebranchés d’ici samedi, dit Hydro-Québec

De 70% à 80% des personnes affectées par les pannes de courant causées par le verglas retrouveront l’électricité d’ici samedi. C’est ce qu’a estimé Hydro-Québec jeudi matin lors d’une conférence de presse faisant état de la situation. Le tiers des clients privés de courant seront rebranchés d’ici minuit jeudi soir, a également souligné la société d’État.

«La météo sera plus clémente aujourd’hui, donc on vise un rythme de 300 000 à 350 000 clients qui auront à nouveau l’électricité d’ici jeudi minuit et on vise le même rythme de 300 000 à 350 000 clients rétablis pour vendredi minuit, précise le vice-président des opérations et maintenance, Régis Tellier. Ça va être deux grosses journées, avec des équipes qui travaillent de jour et de nuit à coup de 16h de travail. D’ici samedi, 70 à 80% des gens auront le courant, mais ça va s’étirer dans les régions plus difficiles d’accès.»

L’équipe d’Hydro-Québec précise que le rétablissement du courant sera fait en fonction des priorités pour la santé publique. Les zones où se trouvent des hôpitaux, des cliniques ou des CHSLD seront visées en premier, ainsi que les stations de pompage dans certaines municipalités du Québec.

Invitation à la collaboration

Hydro-Québec invite la population de Montréal ayant des voitures à collaborer pour aider ses équipes à travailler plus efficacement dans les endroits où des arbres ou des branches sont tombés sur les lignes électriques.

«Je veux vous dire que nous disposons sur le terrain tous les moyens financiers, humains et techniques pour remettre le courant à tout le monde, soutient la présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, Sophie Brochu. Je vous remercie par avance pour votre patience, mais je demande de l’aide à ceux qui ont des voitures stationnées près des trottoirs. Nos équipes ont de la difficulté à s’approcher des fils et des arbres en raison des véhicules, donc on vous demande de vous déplacer lorsque nos équipes seront dans votre coin pour nous faciliter le travail.»

Elle rappelle aussi que les arbres tombés sur le sol ou qui sont en train de tomber représentent un danger, et qu’il ne faut en aucun cas les toucher pour les déplacer.

Au total, 1100 travailleurs d’Hydro-Québec sont sur le terrain. Des équipes du Bas-Saint-Laurent et du Saguenay sont venues à Montréal pour accélérer le rétablissement du courant.