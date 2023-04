Ottawa rétablit le financement de Hockey Canada

Le gouvernement du Canada a décidé de rétablir le financement de Hockey Canada, alors que la réputation de la fédération avait été entachée par plusieurs scandales au cours de l’année 2022.

Cette annonce est survenue dimanche à Brampton, en Ontario, juste avant le lancement du match pour la médaille d’or du Championnat mondial féminin 2023 de l’International Ice Hockey Federation (IIHF). C’est la ministre des Sports Pascale St-Onge qui a fait part de la nouvelle.

«Je tiens à remercier la ministre St-Onge et le gouvernement pour leur vote de confiance et leurs efforts soutenus visant à faire de la sécurité dans le sport une priorité au Canada, mais je veux aussi rappeler que nous avons encore du travail à faire pour changer la culture de notre sport», a concédé le président du conseil d’administration de Hockey Canada, Hugh L. Fraser, par voie de communiqué.

Hugh L. Fraser a décrit la journée de dimanche comme «une étape importante» et une opportunité pour la fédération de regagner la confiance des Canadiens.

Nous sommes prêts à continuer de rendre le hockey plus sécuritaire d’un océan à l’autre et du nord au sud. Hugh L. Fraser, le président du conseil d’administration de Hockey Canada.

Avant qu’Ottawa ne prenne cette décision, Hockey Canada a dû satisfaire à trois conditions, dont celle de «devenir signataire en bonne et due forme de Sans Abus et du Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport». La fédération s’est également engagée à continuer d’étudier et d’appliquer les recommandations découlant de la révision indépendante de la gouvernance.

Enfin, Hockey Canada devra rendre des comptes au gouvernement du Canada sur «une base plus régulière».

Rappelons que le gouvernement fédéral avait suspendu le financement de Hockey Canada en juin 2022, dans la foulée d’allégations de viols collectifs survenus au sein de la fédération canadienne de hockey.