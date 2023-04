Longueuil aura 200 nouveaux vélos et 20 stations libre-service BIXI

De gauche à droite: Shirley Dorismond, députée de Marie-Victorin; Catherine Fournier, mairesse de Longueuil; Jonathan Tabarah, responsable de la mobilité durable au sein du comité exécutif; Marjolaine Mercier, responsable des loisirs et des sports au sein du comité exécutif; Alvaro Cueto, conseiller associé aux dossiers de la mobilité durable et des sports

La Ville de Longueuil, conjointement avec le gouvernement du Québec, a procédé à un investissement de 1,6 M$ pour ajouter 200 nouveaux vélos et 20 nouvelles stations libre-service à son réseau de BIXI. Les équipements seront livrés graduellement au cours de l’année 2023 et seront disponibles pour les usagers dès le début de la saison 2024.

En favorisant l’accès à BIXI pour tous les citoyens de Longueuil, le gouvernement du Québec souhaite encourager le transport actif et des moyens de se déplacer en zone urbaine plus sains et économiques. Ces investissements dans le vélopartage sont également sous-tendus par une volonté de lutter contre les changements climatiques.

«Le projet nous aide à atteindre nos cibles dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030. Chaque automobiliste qui décide d’opter pour le vélo fait un geste fort pour l’environnement et contribue activement à réduire les GES. Chaque geste compte et, en plus, c’est aussi très bon pour la santé», a affirmé la députée de Marie-Victorin et adjointe parlementaire aux services sociaux, Shirley Dorismond.

200 nouveaux vélos et 20 stations en libre-service BIXI à Longueuil! Ce sont 800 000$ que notre gouvernement investit pour favoriser le transport actif. Merci à @GGuilbault pour son soutien dans le projet! 🚴‍♀️



Une très belle nouvelle pour les citoyens de Longueuil! pic.twitter.com/bvBLBcfIb7 — Shirley Dorismond (@sdorismondcaq) April 17, 2023

Des 200 nouveaux vélos, 70 seront électriques. Le réseau BIXI de Longueuil comptera ainsi 26 stations dès l’an prochain, dont la moitié permettront la recharge des vélos électriques.