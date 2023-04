Plus de 130 000 clients d’Hydro-Québec sans électricité à Montréal

À midi mardi, plus de 130 000 foyers étaient sans électricité à Montréal. Dans toute la province, c’était près d’un demi-million de foyers dans le noir, selon les données d’Hydro-Québec. Vers 13h30, ils n’étaient plus que 110 000 à Montréal.

C’est d’ailleurs dans la métropole qu’on trouve le plus grand nombre de pannes, suivi de la Montérégie. Les quartiers du Plateau-Mont-Royal et de Rosemont sont les plus touchés.

Selon les informations de TVA, des feux de circulation auraient arrêté de fonctionner à Montréal. Des policiers seraient mobilisés pour assurer la circulation.

Selon les analyses préliminaires d’Hydro-Québec, c’est un événement lié à une perte de production d’électricité qui a déclenché les mécanismes de protection du réseau de transport qui ont réagi correctement, ce qui a entraîné des pannes. À l’heure actuelle, les équipes de la société d’État tentent de déterminer la cause exacte de cette perte de production. «La situation évolue rapidement. Nous sommes en reprise graduelle afin de réalimenter les clients en panne», indique-t-on.

La perte de la production de certains groupes turbine-alternateur sur notre réseau a entrainé le déclenchement de mécanismes de protection sur notre réseau de transport, engendrant une #panne d'électricité affectant environ 490 000 clients un peu partout au Québec.



