Des lignes de bus détournées en raison des inondations

Même si Montréal est plus épargnée que bien d’autres régions par les crues printanières, les effets s’y font tout de même sentir. La Société de transport de Montréal (STM) a mis en place des déviations préventives pour plusieurs lignes d’autobus à Pierrefonds-Roxboro.

La ligne 68 qui circule sur le boulevard Gouin a huit arrêts annulés. Les arrêts entre de l’Anse-à-l’Orme/Timberlea-Trail et Gouin/No 20392, incluant ceux-ci, sont annulés. Le parc-nature du Cap-Saint-Jacques est ainsi le point de départ et le terminus de la ligne. Plus loin sur la ligne 68, les arrêts entre Gouin/2e rue et Gouin/Le Boulevard, incluant ceux-ci, sont également annulés.

La ligne 201 est déviée en direction sud uniquement, entre De Pierrefonds/René-Émard et Anselme-Lavigne/Saint-Jean, ce qui entraîne l’annulation de ces deux arrêts ainsi que de deux autres arrêts: René-Émard/No 4600 et René-Émard/Anselme-Lavigne.

Les mêmes arrêts sont annulés sur la ligne 205, en direction ouest uniquement. Du côté de la ligne 409 Express, l’arrêt René-Émard/De Pierrefonds est annulé.