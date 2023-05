Plus d’un milliard pour les routes de Montréal, quels projets sont concernés?

Québec investit 1,3 G$ dans 28 projets de réfection, de reconstruction ou d’agrandissement du réseau routier montréalais. Ces dépenses s’étaleront sur deux années. Métro détaille pour vous les projets qui seront financés.

Des mégaprojets

Trois projets reçoivent un chèque de Québec supérieur à 50 M$ pour la période 2023-2025. Il s’agit de projets au coût très important, mais essentiels pour remplacer des infrastructures vieillissantes névralgiques du Grand Montréal. Notez que le coût total de chaque projet est différent de la dépense annoncée qui lui est accordée, car celle-ci ne concerne que la période 2023-2025.

Sans trop de surprise, l’un des trois projets majeurs est la réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, qui est déjà bien entamée et qui entraîne des perturbations de la circulation entre Longueuil et Montréal. Ces travaux au coût total de 2,5 G$ s’étaleront jusqu’en 2026.

Parmi les dépenses majeures, on trouve également la reconstruction du pont de l’Île-aux-Tourtes, qui avait défrayé la chronique en 2021 après avoir fermé en raison de la faiblesse, due à l’âge, de la structure. Le coût total de ce projet est d’ailleurs de 2,3 G$, en forte hausse par rapport aux estimations originales. Les travaux devraient s’étaler jusqu’en 2027-2028.

Précisons que l’actuel pont de l’Île-aux-Tourtes a toujours besoin de réparations et que le gouvernement déboursera entre 10 M$ et 25 M$ pour ces travaux. Lorsqu’il avait été fermé en 2021, le pont avait aussi nécessité des travaux urgents de réparation.

Le dernier projet qui est financé à hauteur de plus de 50 M$ pour 2023-2025 est celui de la réfection des tunnels Ville-Marie et Viger. Ces tunnels, qui permettent le passage d’autoroutes en plein centre-ville, doivent être réparés, modernisés et améliorés pour un coût total de 2 G$. Les travaux, en cours depuis 2020, s’échelonneront jusqu’en 2030.

Un projet controversé

Parmi les projets de transport routier à Montréal, on compte le potentiel prolongement du boulevard de l’Assomption et de l’avenue de Souligny, qui a pour objectif de faciliter l’accès aux camions au port de Montréal depuis l’A-25. Ce projet, qui nécessiterait que soient rasés des espaces verts et une partie d’un boisé de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, rencontre une vive opposition localement.

Cependant, ce projet est le seul parmi ceux financés par le gouvernement qui n’en est qu’à l’étape de préparation. Aucuns travaux n’ont été planifiés, et aucune somme claire n’a été allouée.

D’autres routes concernées

Le pont Pie-IX fait également partie des liens entre Montréal et sa grande région qui sont en réfection. Le financement requis en 2023-2025 se situe entre 25 M$ et 50 M$. Son coût total est d’ailleurs bien inférieur à celui des autres projets majeurs: il se chiffre à un peu moins de 200 M$. Ce projet inclut un volet de transport collectif, avec la prolongation du service rapide par bus sur le boulevard Pie-IX vers Laval.

Autre dépense importante: la chaussée en béton de l’autoroute 40 sera reconstruite entre les boulevards Saint-Charles et Morgan, en direction est. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la réfection majeure de l’A-40, dans l’Ouest-de-l’Île, souhaitée par le gouvernement. La dépense pour la réfection de cette portion de l’autoroute se situe entre 25 M$ et 50 M$ pour 2023-2025. Le coût total du projet n’est pas connu.

Par ailleurs, 22 autres projets d’importance moindre sont compris dans l’enveloppe de 1,3 G$, dont la réparation du tunnel de Liesse de l’autoroute 13, la réparation des structures surélevées de la route 136 entre le tunnel Ville-Marie et l’échangeur Turcot, l’entretien des ponts de la métropole, la réparation de l’échangeur Dorval, la reconstruction de plusieurs ponts d’étagement ou encore la réparation du pont Honoré-Mercier.