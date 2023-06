Vous pouvez maintenant payer par Interac dans les autobus de la STL

À partir d’aujourd’hui, tous les clients de la Société de transport de Laval pourront payer leur passage avec leur carte débit à l’intérieur des autobus. L’implantation de la technologie du paiement sans contact constitue une première au Québec et l’aboutissement d’un projet canadien lancé en 2017.

Mis sur pied en partenariat avec l’Autorité régionale du transport métropolitain (ARTM), les voyageurs qui paient leur passage à même l’autobus recevront un titre d’un seul voyage qui inclue une correspondance automatique, comme lors de l’achat de titres dans les points de service. Il suffira de retaper la même carte ou le même appareil dans un autre autobus de la STL à l’intérieur d’une période de 120 minutes pour avoir accès à la correspondance.

«Un peu fou, mais combien utile: la popularité du paiement sans contact est indéniable et en croissance constante depuis ses tout débuts. Réclamé depuis longtemps par la clientèle, le paiement par débit apporte un argument supplémentaire pour choisir le transport collectif et une solution de dépannage simple et rapide pour les déplacements non planifiés», affirme la directrice générale de la STL, Josée Roy, au sujet de l’utilité du paiement par carte et la demande citoyenne pour cette technologie.

De son côté, le maire de la Ville de Laval, Stéphane Boyer, se réjouit de cette nouvelle mesure qui permettra à Laval d’atteindre les objectifs ciblés dans le Plan climatique 2035. Pour ce qui est de la STM, celle-ci a annoncé l’an dernier vouloir instaurer le paiement par carte bancaire dans le métro.