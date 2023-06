L’Omnium Banque Nationale remettra des bourses paritaires… à compter de 2027

Le tournoi de tennis du Canada, autrefois appelé la Coupe Rogers, mais rebaptisé l’Omnium Banque Nationale (OBN), offrira les mêmes bourses à ses joueuses qu’à ses joueurs à compter de 2027. Les montants offerts aux femmes augmenteront progressivement au cours des prochaines années pour atteindre ceux remis aux hommes.

Les bourses remises lors de l’édition féminine de l’Omnium Banque Nationale doivent donc passer d’une proportion d’environ 32% des bourses offertes aux hommes jusqu’à près de 60% en 2025.

À compter de 2025, le tournoi canadien obtiendra un statut rehaussé sur le circuit Hologic WTA Tour et le circuit ATP Tour, passant de 7 jours à 12 jours de tableau principal, sauf pour les années olympiques, ont aussi annoncé Tennis Canada et la Banque Nationale mardi par voie de communiqué.

En 2026, les bourses des femmes représenteront 78% de celles des hommes, puis 100% en 2027. La bourse totale pour le tournoi WTA sera d’au moins 10 M$ en 2027, soit une augmentation de 350% en quatre ans.

«Définir un cheminement clair vers des bourses égales pour notre tournoi est un processus qui s’est déroulé sur plusieurs années et qui a nécessité beaucoup de travail. Heureusement, avec l’aide de la WTA et de la Banque Nationale, cet objectif deviendra réalité en 2027 et nous sommes très emballés», a déclaré le chef de la direction des tournois chez Tennis Canada, Gavin Ziv.

Deux étapes importantes vers cet objectif seront donc franchies au cours des quatre prochaines années.

D’abord, l’Omnium Banque Nationale recevra des montants de la part de WTA Ventures, une nouvelle entité créée après une entente entre le circuit Hologic WTA et CVC Capital Partners. Elle centralisera les droits commerciaux et les actifs de la WTA (la diffusion, les paris, les données, les commandites, etc.), ce qui entraînera un afflux progressif de fonds pour l’Omnium Banque Nationale. Le plan de Tennis Canada est d’utiliser ces fonds pour réduire considérablement l’écart entre les bourses remises aux femmes et celles attribuées aux hommes dans le cadre du tournoi.

La Banque Nationale continuera aussi d’appuyer le tournoi en fournissant des ressources pour aider à réduire l’écart au cours des prochaines années et à offrir une dotation égale aux femmes et aux hommes à compter de 2027.