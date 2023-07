Trudeau planifierait un remaniement ministériel

Le premier ministre Trudeau pourrait annoncer un nouveau Conseil des ministres dès mercredi, selon Radio-Canada. Selon les informations du diffuseur public, plusieurs ministres canadiens ont été appelés à Ottawa afin de réévaluer la composition du Cabinet en mettant l’accent sur l’économie, le logement et la création d’emploi.

Plusieurs ministres actuels risquent d’être exclus du nouveau conseil et plusieurs portefeuilles seront échangés. Toujours selon Radio-Canada, la stratégie derrière le remaniement serait de placer les bonnes personnes aux bons endroits en vue de la prochaine campagne électorale.

Parmi les ministres qui devraient conserver leurs postes, on compte la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, et le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne.

Alors qu’elle a confirmé lundi quitter la vie politique, la ministre Carolyn Bennet devrait être exclue du nouveau conseil.