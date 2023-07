C’est officiel, le REM accueille ses premiers passagers

Cinq ans après la première pelletée de terre, le tout premier tronçon du Réseau express métropolitain (REM), reliant le centre-ville de Montréal à Brossard en moins de 20 minutes, a été inauguré vendredi matin avec une première traversée officielle. Parmi ses tout premiers passagers, on comptait le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, le premier ministre du Québec, François Legault, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ainsi que des membres du public.

Les trois politiciens s’entendent pour dire que l’arrivée du REM transformera la façon de se déplacer dans la métropole. Selon les estimations de la firme CDPQ-Infra, ce sont plus de 30 000 personnes qui utiliseront ce nouveau mode de transport chaque jour.

L’inauguration du premier tronçon du REM marque un jalon important dans l’histoire de la métropole et l’entrée dans une nouvelle ère de la mobilité à Montréal. Ce projet ambitieux s’inscrit dans notre vision pour une métropole plus accessible et résiliente pour les générations à venir. Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal

Le REM est en marche chaque jour de la semaine à raison de 20 heures par jour. Les trains, qui sont entièrement automatisés et électriques, passeront en moyenne toutes les 3 min 45 sec en heure de pointe et à chaque période de 7 min 30 sec hors heure de pointe, les fins de semaine et jours fériés. Une fois toutes les phases complétées, on estime que le REM permettra de réduire les émissions de GES de 100 000 tonnes par année.

Le public est invité à monter à bord du nouveau métro léger, gratuitement, tout au long de la fin de semaine du 29 et 30 juillet. Cinq premières stations seront accessibles, soit Brossard, Du Quartier, Panama, Île-des-Sœurs et Gare Centrale. Des activités seront également organisées sur l’Esplanade PVM, à Place Ville Marie, toute la fin de semaine. Le service régulier de l’antenne Rive-Sud débutera le lundi 31 juillet.

Les phases suivantes permettront de connecter l’aéroport Montréal-Trudeau au réseau de transport dès 2027. À la fin de la mise en service de l’ensemble des tronçons, le REM sera composé de 26 stations.