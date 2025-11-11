Laval: Nomination des membres du comité exécutif

La Ville de Laval a récemment annoncé la composition de son nouveau comité exécutif pour le mandat 2025-2029. Lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 10 novembre, le maire Stéphane Boyer et les 22 conseillers municipaux ont procédé à la nomination des membres qui siégeront au sein de ce comité.

Cette réunion marquait la première occasion pour le conseil municipal de se réunir depuis l’élection du 2 novembre et la cérémonie officielle d’assermentation qui a eu lieu le 9 novembre au Collège Letendre.

Le comité exécutif, qui se réunira pour la première fois le 12 novembre à 9 h, est composé du maire Stéphane Boyer et de quatre conseillers municipaux. Ray Khalil, conseiller municipal de Sainte-Dorothée, occupera le poste de vice-président du comité exécutif et sera responsable des dossiers liés au développement et à l’aménagement du territoire. Christine Poirier, conseillère municipale de Pont-Viau, sera chargée des services de proximité. Nicholas Borne, représentant Laval-les-Îles, prendra en charge les dossiers relatifs aux infrastructures, tandis que Flavia Alexandra Novac, conseillère de Sainte-Rose, s’occupera des partenariats corporatifs et de la sécurité publique.

L’embarras du choix

Le maire Stéphane Boyer avait l’embarras du choix pour former son comité exécutif. Le parti du maire a remporté 17 des 22 sièges au conseil lors des élections. Parmi les priorités mentionnées par le maire figurent la mise à niveau des infrastructures municipales, l’amélioration du sentiment de sécurité des citoyens et l’efficacité de la gestion municipale.

La première séance ordinaire du conseil municipal est prévue pour le 18 novembre à 18h30. Cette réunion sera présidée par Cecilia Macedo, conseillère de Marigot, qui a été reconduite dans son rôle de présidente du conseil municipal. Cette séance marquera le début officiel des travaux du nouveau conseil municipal pour le mandat de quatre ans.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.