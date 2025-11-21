Arrestations pour un incendie avorté dans un bar du Vieux-Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a procédé à l’arrestation de trois individus suspectés d’avoir tenté de commettre un incendie criminel contre un bar du Vieux-Montréal. Les événements se sont déroulés le 17 novembre dernier, et les suspects ont été appréhendés peu de temps après par les patrouilleurs.

Les suspects arrêtés sont Pente Patrick Loic Ngamaleu, âgé de 20 ans, Anthony Nonez, âgé de 19 ans, ainsi qu’un adolescent de 15 ans dont l’identité ne peut être révélée en raison de son âge. Les deux adultes ont comparu au palais de justice de Montréal le jour même de leur arrestation. Ils font face à des accusations de possession de matières incendiaires et ont été libérés sous conditions en attendant la suite des procédures judiciaires.

Le mineur, quant à lui, a comparu à la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec le lendemain. Il est accusé de complot, de possession de matières incendiaires et de tentative ou complicité après le fait d’un acte criminel. Lui aussi a été libéré sous conditions.

Contexte de l’incident

L’incident s’est produit aux premières heures du 17 novembre, vers 3 h 35. Un véhicule transportant plusieurs passagers s’est approché d’un bar situé rue Saint-Pierre. Selon La Presse, il s’agit du bar Flyjin. L’un des passagers est sorti du véhicule avec un bidon d’essence, mais a rebroussé chemin après avoir été surpris par une agente de sécurité.

Les suspects ont ensuite pris la fuite dans le même véhicule. Ils ont été interceptés peu après par les forces de l’ordre. Des matières incendiaires ont été découvertes à bord du véhicule, menant à l’arrestation immédiate des suspects.

Ce n’est pas la première fois que le bar Flyjin est ciblé par un acte criminel similaire. L’endroit a aussi été ciblé en mai dernier. L’enquête, menée par le Module des incendies criminels et explosifs du SPVM, est toujours en cours et d’autres arrestations pourraient suivre. Le SPVM invite toute personne détenant des informations à contacter le 911 ou son poste de quartier. Il est également possible de transmettre des informations de manière anonyme via Info-Crime Montréal.

