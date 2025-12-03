Extorsion: offensive contre le groupe criminel Les Grecs à Laval

Le Service de police de Laval (SPL) a annoncé mercredi le lancement du projet Vigilance, une initiative destinée à soutenir les établissements confrontés à des actes d’extorsion ou de violence, notamment de la part du groupe criminel Les Grecs.

Cette stratégie vise à renforcer la collaboration et l’échange d’informations avec les commerçants, tout en réaffirmant la tolérance zéro du SPL face à l’extorsion, selon un communiqué émis mercredi.

Le SPL a observé une croissance des actes d’extorsion, avec une diversification des moyens utilisés et des entreprises ciblées. En date du 31 octobre 2025, 61 dossiers liés à ce phénomène ont été ouverts cette année. Le projet Vigilance vise notamment le groupe «Les Grecs» de Chomedey.

Dès mercredi, plusieurs escouades du SPL seront actives sur le terrain pour outiller les commerçants à résister à la pression criminelle, favoriser un dialogue ouvert et renforcer la présence policière, indique le corps policier. Des visites de courtoisie seront effectuées dans divers commerces pour recueillir des informations pertinentes et offrir des conseils concrets pour prévenir les incidents liés à l’extorsion.

Le SPL rappelle que les commerçants contraints de verser de l’argent à des groupes ou individus criminalisés ne sont pas considérés comme des criminels, mais comme des victimes.

Le SPL encourage les commerçants à sensibiliser leur personnel à reconnaître les comportements suspects, documenter les incidents et signaler immédiatement tout événement suspect à la police. L’installation de dispositifs de sécurité tels que des caméras, alarmes, et systèmes d’alerte discrets est également recommandée.

Toute personne ayant des informations sur des actes d’intimidation ou d’extorsion est invitée à communiquer avec la Ligne Info-Police au 450 662-INFO (4636) ou à composer le 911 en cas d’urgence.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.