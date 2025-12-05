Le SPVM démantèle un réseau de trafic de stupéfiants à Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a récemment mené une opération significative contre le trafic de stupéfiants, aboutissant à l’arrestation de deux individus et à la saisie de drogues d’une valeur estimée à 385 000$. Cette intervention, qui s’est déroulée le 29 novembre, a permis de mettre la main sur une quantité importante de substances illicites, notamment 14 kilogrammes de cocaïne, 30 000 comprimés d’amphétamine et 15 kilogrammes de haschich.

Les perquisitions ont été effectuées dans l’arrondissement de Ville-Marie à Montréal ainsi que dans la municipalité de Granby. En plus des drogues, les forces de l’ordre ont récupéré un pistolet Glock 17, des munitions et 27 000$ en argent comptant.

Les deux suspects, Cody Ditcham-Couture, 37 ans, et Gabriel Boulais, 31 ans, ont été arrêtés et ont comparu détenus au palais de justice de Montréal le jour même. Ils font face à plusieurs chefs d’accusation, notamment pour intention de trafic de substances, recyclage des produits de la criminalité, et possession d’arme prohibée.

Cette opération a été menée par l’Équipe multisectorielle dédiée aux armes à feu (EMAF) de la région Est, avec le soutien de plusieurs unités spécialisées et postes de quartier du SPVM.

Les citoyens ayant des informations susceptibles de faire avancer une enquête sont invités à contacter le 911 ou leur poste de quartier. Il est également possible de faire un signalement anonyme via Info-Crime Montréal, avec des récompenses pouvant atteindre 5 000$ pour des informations menant à des arrestations.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.