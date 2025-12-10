La police saisit 102 kg de cocaïne dans une frappe antigang

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a réalisé une importante saisie de drogue le 8 décembre dernier, capturant 102 kg de cocaïne dans le cadre d’une opération menée par l’unité Antigang de la Section du crime organisé. Cette intervention a également conduit à l’arrestation de trois individus, tandis que deux autres suspects sont toujours en fuite.

L’opération, qui a débuté en juillet 2025, a permis de découvrir que la région de Toronto servait de point d’approvisionnement pour la drogue, selon le SPVM. Cette drogue était ensuite distribuée à un prix plus élevé dans le Grand Montréal.

Les perquisitions ont eu lieu dans plusieurs arrondissements de Montréal, notamment Lachine, LaSalle, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Ville-Marie et Saint-Laurent, ainsi que dans la ville de Lorraine sur la Rive-Nord.

Outre les 102 kg de cocaïne, les enquêteurs ont saisi 5 kg d’héroïne, 20 litres de GHB, 306 000$ en argent comptant, trois armes à feu, deux véhicules et divers éléments de preuve. La valeur totale des drogues saisies est estimée à plus de 2,3 millions de dollars.

Arrestations et suspects en fuite

Les trois suspects arrêtés lors de l’opération sont Michele Laddaga, 49 ans, Victor Julio Sanchez Medrano, 45 ans, et Lenin Garcia Ciriaco, 38 ans. Ils ont comparu devant la justice le lendemain de leur arrestation.

Michele Laddaga est accusé de trafic et de possession de stupéfiants, tandis que Victor Julio Sanchez Medrano et Lenin Garcia Ciriaco font face à des accusations de trafic de stupéfiants et de recel de produits de la criminalité.

Deux autres suspects, Rattana Sem, 40 ans, et sa conjointe Véronique Plouffe, 37 ans, sont activement recherchés par les autorités. Des mandats d’arrestation ont été émis à leur encontre. Le SPVM invite toute personne possédant des informations à leur sujet à contacter le 911 ou leur poste de quartier. Les signalements peuvent également être effectués de manière anonyme via Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne.

Des récompenses pouvant atteindre 5 000 $ sont offertes pour toute information menant à l’arrestation des suspects, sous certaines conditions.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.