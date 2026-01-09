La collecte des déchets passe aux deux semaines à Laval

La Ville de Laval a annoncé une modification significative de son système de collecte des déchets et des matières recyclables. À partir du 1er avril 2026, la collecte des déchets (bac noir) et des matières recyclables (bac bleu) s’effectuera toutes les deux semaines, en alternance.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de la modernisation de la collecte sélective à l’échelle provinciale. Laval rejoint ainsi d’autres villes de la Communauté métropolitaine de Montréal, comme Longueuil, Terrebonne, Blainville et Mascouche, qui ont déjà adopté une collecte des déchets aux deux semaines. En 2020, 62 des 82 municipalités membres de la CMM avaient déjà mis en place un calendrier de collecte semblable.

Réduction des émissions et des coûts

L’optimisation de la collecte des déchets à Laval devrait permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de réaliser des économies importantes sur les coûts de transport et d’opération, selon la Ville. De plus, la collecte moins fréquente du bac noir vise à inciter les résidents à se tourner davantage vers le recyclage, le compostage et la réduction à la source. Ceci devrait réduire la quantité d’ordures acheminées vers les sites d’enfouissement devrait diminuer.

La Stratégie lavalloise de gestion des matières résiduelles vise à réduire la production de déchets à 200 kg par habitant annuellement. Actuellement, chaque résident génère environ 227 kg de déchets.

Accompagnement et sensibilisation

Depuis 2021, Laval a mis en œuvre plusieurs initiatives pour réduire les déchets destinés à l’enfouissement, telles que l’introduction du bac noir, la collecte mensuelle des encombrants, et l’interdiction des plastiques à usage unique.

Un sondage de 2024 a révélé que près de 75 % des Lavallois ont déjà pris des mesures pour réduire leurs déchets.

