Le REM en service toute la nuit pour la Nuit blanche 2026

Le Réseau express métropolitain (REM) sera en service toute la nuit pour la Nuit blanche 2026 à Montréal. Du 28 février au 1er mars, le REM fonctionnera sur l’ensemble de son réseau, de Brossard à Deux-Montagnes, offrant une solution de transport pratique et accessible pour cet événement culturel majeur.

Pour faciliter les déplacements durant la Nuit blanche, plusieurs options de titres de transport sont disponibles. Le titre «Soirée illimitée» permet des déplacements illimités dans toute la région métropolitaine entre 18h et 5h le lendemain matin. Pour ceux qui souhaitent une flexibilité accrue, le titre «24 h, Tous modes A, B, C et D» offre des déplacements illimités pendant 24 heures à partir de sa première utilisation.

Les enfants de 11 ans et moins peuvent voyager gratuitement en tout temps lorsqu’ils sont accompagnés d’une personne de 14 ans et plus munie d’un titre valide. De plus, les personnes de 65 ans et plus bénéficient de la gratuité pour les déplacements Tous modes en zone A, à condition de posséder une carte opus adaptée.

Les titres de transport peuvent être achetés via les distributrices de titres dans les stations du REM, dans les billetteries métropolitaines, les terminus d’autobus, les gares de trains exo, ou encore dans les points de vente de l’ARTM. Pour éviter les files d’attente, il est également possible d’acheter les titres à l’aide de l’application Chrono sur téléphone intelligent.

Fermeture anticipée pour maintenance

Il est important de noter qu’une fermeture anticipée du réseau est prévue le 27 février 2026 à 21h pour des travaux de maintenance périodiques. Des options alternatives de transport seront disponibles, et il est conseillé de consulter la page Service en cas d’interruption ou d’utiliser des planificateurs de trajets comme Chrono, Transit, Google Maps ou Plans pour trouver la meilleure option de déplacement.

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