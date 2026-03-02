Deux suspects arrêtés pour fraudes ciblant les aînés

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a récemment procédé à l’arrestation de deux jeunes hommes, âgés de 17 et 18 ans, en lien avec une série de vols et de fraudes ciblant des personnes aînées. Les arrestations ont eu lieu le 19 février dernier et concernent des activités criminelles dans les arrondissements de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord, ainsi qu’à Sherbrooke.

Les deux suspects auraient employé diverses techniques pour tromper leurs victimes. Selon le SPVM, ils ciblaient des adresses où résidaient des personnes âgées, s’introduisaient dans les domiciles pour voler des cartes bancaires, puis contactaient les victimes en se faisant passer pour des policiers ou des représentants d’institutions financières. L’objectif était de confirmer l’adresse et le numéro d’identification personnel (NIP) des cartes volées.

Une fois ces informations obtenues, les suspects effectuaient des retraits dans différentes institutions bancaires.

Les deux suspects ont été libérés sous promesse de comparaître à une date ultérieure. L’enquête se poursuit pour déterminer l’étendue de leurs activités criminelles.

Conseils de prévention du SPVM

Face à ces incidents, le SPVM a émis plusieurs recommandations pour aider les personnes aînées et leurs proches à se protéger contre ce type de fraude. Il est conseillé de ne jamais se fier à l’afficheur du téléphone, car les fraudeurs peuvent manipuler les informations affichées. Il est également crucial de ne jamais divulguer de renseignements personnels par téléphone et de toujours vérifier l’identité de l’appelant en rappelant via un numéro officiel.

En cas de doute, il est recommandé de consulter un membre de la famille ou un proche de confiance et de contacter directement son institution financière ou le poste de police de quartier.

Le SPVM encourage toute personne victime de fraude à déposer une plainte auprès de son poste de quartier. Il est aussi possible de fournir des informations de manière anonyme et confidentielle via Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou sur le site infocrimemontreal.ca.

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