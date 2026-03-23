Deux pilotes morts après un vol Montréal-New York

Un vol entre Montréal et New York s’est terminé en tragédie dimanche soir. Les deux pilotes de l’avion sont morts lorsque l’engin a heurté un véhicule d’urgence qui se trouvait sur la piste d’aterrissage à l’aéroport LaGuardia de New York.

Le bilan complet des mots n’est pas encore connu.

Le vol AC8646, assuré par Jazz Aviation LP, effectuait la liaison Montréal–New York lorsque l’appareil a heurté un camion de pompiers au moment de son atterrissage. L’accident s’est produit à 23h47 dans la nuit de dimanche à lundi.

72 passagers à bord

Des représentants de l’administration portuaire de New York et du New Jersey ont confirmé le décès du pilote et du copilote. L’avion transportait 72 passagers et 4 membres d’équipage au moment de l’accident. Jazz Aviation, la compagnie qui assure les opérations sous la bannière Air Canada Express, a indiqué travailler à soutenir les familles des victimes ainsi que ses employés.

«Il s’agit d’une journée incroyablement difficile pour notre entreprise, nos employés et, surtout, les membres de la famille et les proches des personnes touchées par l’accident du vol 8646», a déclaré Doug Clarke, président de Jazz Aviation LP. «Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de nos deux pilotes, de même que notre soutien indéfectible aux personnes blessées.»

Les circonstances exactes de la collision entre l’appareil et le camion de pompiers demeurent inconnues pour l’instant. Jazz Aviation a affirmé collaborer avec les autorités compétentes chargées de mener l’enquête sur les causes de l’accident, et s’est engagée à fournir de plus amples informations au fur et à mesure que celles-ci seront vérifiées.

Un numéro de téléphone a été mis en place pour les proches des passagers du vol 8646: le 1 800 961-7099.

La mairesse attristée

La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada – elle-même fraîchement arrivée d’un voyage en Corée du Sud – a offert ses pensées aux familles des victimes.

«Je ne peux qu’imaginer ce que les passagers ont pu vivre. Toutes mes pensées vont aux familles des pilotes.»

La mairesse affirme qu’elle surveillera les développements de cette affaire afin d’éviter d’autres tragédies.

Priorité à la sécurité, demande un syndicat

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-Québec) a exprimé ses condoléances aux familles des pilotes décédés et a rendu hommage au travail des agents de bord présents sur le vol.

«Leur courage dans ces moments d’une extrême intensité est remarquable», a souligné Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec.

Ce dernier a également réclamé que toute la lumière soit faite sur les circonstances de l’accident, rappelant que «la sécurité ne doit jamais être négociable» pour les travailleurs de l’aviation.

Le SCFP-Québec représente plus de 3000 travailleurs du transport aérien au Québec. Il ne représente toutefois pas les employés de Jazz Aviation LP.

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