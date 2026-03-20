Soraya Martinez Ferrada en Corée du Sud: l’IA sera au menu à Montréal

Soraya Martinez Ferrada conclut aujourd’hui sa mission économique en Corée du Sud avec des partenariats et des idées plein la tête, notamment en ce qui concerne l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans la gestion des opérations municipales.

Mme Martinez Ferrada est en mission à Séoul et Busan depuis lundi. Elle sera de retour à Montréal samedi matin.

En conférence de presse vendredi, elle affirme prendre note de l’utilisation de l’IA dans les villes hôtes. Montréal se serait déjà entendu avec la Fondation de l’IA de Séoul pour collaborer avec le MILA pour amener ces idées au Québec.

Travaux d’aqueducs et trafic

Soraya Martinez Ferrada souhaite notamment utiliser l’IA pour améliorer la planification des travaux sur le réseau d’aqueducs et pour la gestion du trafic.

Selon la mairesse, la cartographie des aqueducs effectuée par les villes de Busan et Séoul permettrait de mieux évaluer le risque de bris et l’urgence d’agir sur un tronçon donné. Ceci pourrait permettre à Montréal de mieux prioriser ses interventions.

«Et vous savez, avec les besoins qu’on a en termes d’investissements dans nos infrastructures, il va falloir qu’on ait la capacité de bien choisir», souligne-t-elle.

La mairesse souhaite aussi s’inspirer de la Corée du Sud pour mieux gérer les problèmes de trafic et de partage de la route créés par les chantiers. Ce projet comporte toutefois davantage de défis, surtout en ce qui concerne la gestion des données.

L’IA pourra aussi aider dans la gestion des nids-de-poule. Vendredi matin, la Ville annonçait justement de nouvelles mesures pour s’attaquer à ce problème grandissant.

Montréal, un hub avec des lacunes

Soraya Martinez Ferrada affirme aussi vouloir commercialiser davantage d’outils utilisant l’IA directement dans la métropole. La force de la ville est dans la recherche fondamentale, mais la recherche appliquée et la mise en marché laisse à désirer.

«Montréal est reconnu comme un hub de l’intelligence artificielle. Tout le monde nous le dit, même en Corée. La chose pour laquelle nous ne sommes pas reconnus, par contre, c’est la recherche appliquée. Une fois qu’on a trouvé une technologie, comment on la commercialiste? Comment on l’applique? Là-dessus, on a un retard», dit-elle.

Les autres résultats de la mission

La mairesse souligne avoir obtenu d’autres informations et conclut des partenariats dans d’autres secteurs, notamment :

La diversification des marchés et le positionnement de Montréal

Renforcement des liens avec des partenaires coréens pour attirer des investissements dans des secteurs stratégiques, comme la défense, l’innovation et l’intelligence artificielle.

Services aux citoyens et innovation

Échanges avec des entreprises technologiques, dont Star’s Tech, notamment pour mieux réparer les nids-de-poule, faciliter le déneigement et le déglaçage des rues et des trottoirs et mieux coordonner les chantiers.

Développement des secteurs créatifs

Signature d’ententes à Séoul et Busan pour soutenir l’accès aux marchés asiatiques, favoriser la coproduction et renforcer la présence internationale des organisations culturelles montréalaises. D’ailleurs, le Cirque Éloïze a annoncé la présentation d’un spectacle en Corée du Sud pendant le voyage de la mairesse.