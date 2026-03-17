Le Cirque Éloize s’illustre en Corée du Sud

Le Jardin des quatre saisons au parc d'attractions Everland, en Corée du Sud.

Le Cirque Éloize franchit une nouvelle étape dans son expansion internationale avec le lancement d’une création permanente en Corée du Sud. Dès le 1er avril, le plus grand parc d’attractions du pays accueillera ce spectacle inédit dans son théâtre dédié.

Cette initiative marque une collaboration prestigieuse qui met en avant le savoir-faire québécois sur la scène mondiale du divertissement. Le spectacle est conçu spécifiquement pour le théâtre du parc d’attractions Everland, exploité par Samsung C&T. Il promet d’attirer des millions de visiteurs chaque année.

L’annonce survient alors que la mairesse de Montréal est en mission économique et culturelle dans ce pays.

Une expérience immersive

Le spectacle, d’une durée de 40 minutes, offre une expérience immersive unique. Il combine des acrobaties aériennes, des marionnettes, du slackline, une balançoire russe et des manipulations diverses, créant ainsi une performance captivante et innovante.

«La confiance que nous accorde Everland pour concevoir et produire ce spectacle permanent constitue une reconnaissance exceptionnelle du savoir-faire du Cirque Éloize et du talent des professionnels du cirque d’ici. Présenter une création originale au cœur du plus grand parc d’attractions de Corée du Sud est un honneur immense et une vitrine extraordinaire pour notre créativité sur la scène internationale», affirme Elise Charbonneau, cheffe de la direction du Cirque Éloize.

Ce projet s’ajoute aux nombreuses réalisations du Cirque Éloize, qui continue de se distinguer par son innovation et sa capacité à captiver des audiences variées.

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