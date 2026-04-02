Des faux billets de 100$ en circulation à Laval

La Ville de Laval met en garde ses résidents contre la circulation de faux billets de 100$. Ces billets sont souvent échangés lors de ventes entre particuliers sur des plateformes comme Marketplace.

La Ville de Laval recommande aux résidents et aux commerçants de faire preuve de prudence lors de la manipulation de billets de 100$. Il est conseillé de vérifier attentivement l’authenticité des billets pour éviter de devenir victime de cette fraude. Les commerçants, en particulier, sont encouragés à utiliser des dispositifs de détection de faux billets pour se protéger.

Comment repérer un faux?

La circulation de faux billets peut avoir des répercussions économiques significatives, tant pour les individus que pour les entreprises locales. En cas de doute sur l’authenticité d’un billet, il est recommandé de contacter les autorités compétentes pour obtenir des conseils et signaler tout incident suspect.

Voici comment départager le vrai du faux:

Numéro de série: Chaque billet doit avoir son propre numéro de série unique. Assurez-vous qu’il n’y a pas de doublons.

Chaque billet doit avoir son propre numéro de série unique. Assurez-vous qu’il n’y a pas de doublons. Bande transparente: Examinez la bande transparente du billet. De minuscules chiffres correspondant à la valeur du billet doivent être visibles.

Examinez la bande transparente du billet. De minuscules chiffres correspondant à la valeur du billet doivent être visibles. Portrait sur la bande transparente: Le portrait visible sur la bande transparente doit correspondre au portrait principal du billet.

Le portrait visible sur la bande transparente doit correspondre au portrait principal du billet. Petits chiffres dans la feuille d’érable: En utilisant une lumière vive, recherchez la présence de petits chiffres cachés dans la feuille d’érable transparente.

En utilisant une lumière vive, recherchez la présence de petits chiffres cachés dans la feuille d’érable transparente. Portrait à reflets métalliques: Assurez-vous que le portrait à reflets métalliques change de couleur selon l’angle de la lumière.

Assurez-vous que le portrait à reflets métalliques change de couleur selon l’angle de la lumière. Texture de l’encre: Passez votre doigt sur le portrait principal pour sentir la texture de l’encre en relief

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