Christine Fréchette élue cheffe de la CAQ

C’est fait: Christine Fréchette, députée de Sanguinet et ex-PDG de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal, est élue cheffe de la Coalition Avenir Québec (CAQ). Du coup, elle deviendra première ministre du Québec dès qu’elle aura l’occasion d’être assermentée.

Mme Fréchette a été élue avec 57,9% des voix des membres du parti. Son rival Bernard Drainville a récolté 42,1% des votes.

Elle prend ainsi la relève de François Legault à la tête de la CAQ. Elle devra toutefois attendre un peu avant d’être officiellement première ministre. M. Legault doit d’abord soumettre sa démission au lieutenant-gouverneur du Québec, ce qui devrait se faire au cours des prochains jours.

Elle deviendra alors la deuxième femme à accéder au poste de première ministre du Québec. Pauline Marois avait réussi l’exploit en 2012 avec le Parti québécois.

Une première ministre pour l’Est de Montréal?

L’accession de Christine Fréchette à la chefferie de la CAQ et à la plus haute fonction du Québec n’est pas anecdotique pour Montréal. Ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie au moment de l’annonce de la démission de François Legault, elle a un parcours économique impressionnant. Elle a notamment dirigé la Chambre de commerce de l’Est de Montréal (CCEM) de 2016 à 2021.

La CCEM a d’ailleurs félicité Mme Fréchette pour son élection.

«À titre d’ancienne présidente-directrice générale de la CCEM, elle possède une compréhension fine des défis, mais surtout des immenses opportunités que représente l’Est de Montréal pour l’économie du Québec», a déclaré M. Jean-Denis Charest, l’actuel PDG de la Chambre.

M. Charest lui a demandé d’agir rapidement sur plusieurs dossiers, dont l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et le tramway de l’Est.

Félicitations de la classe politique

Les opposants de Mme Fréchette et de la CAQ ont salué sa victoire dimanche, tout en rappelant les nombreux défis et points de discorde.

«Avoir l’occasion de servir les Québécoises et les Québécois à ce niveau est le privilège d’une vie et je lui souhaite du succès dans les responsabilités qui l’attendent», a simplement affirmé Charles Milliard, chef du Parti libéral.

Même son de cloche du côté de Paul St-Pierre Plamondon, qui souligne toutefois que Mme Fréchette représente l’aile moins nationaliste du parti.

«Je tiens également à saluer Bernard Drainville, qui a mené une campagne à la direction courageuse. Sa défaite marque la défaite du courant nationaliste « bleu » au profit des caquistes qui s’inscrivent davantage dans le courant de pensée « rouge » de ce parti. Ce résultat aura donc de réelles conséquences sur l’échiquier politique, et je m’exprimerai à ce sujet plus tard cette semaine», dit-il dans une publication sur Facebook.

Ruba Ghazal de Québec solidaire lui demande de gouverner «pour l’ensemble du Québec» et non pour le milieu des affaires d’où elle est issue.

«Je m’assurerai de lui rappeler quotidiennement l’urgence de mettre en place des mesures qui feront une réelle différence pour aider les gens qui ont de la difficulté à payer le loyer, l’hypothèque, l’épicerie et toutes les autres factures augmentent», dit-elle.

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