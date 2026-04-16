Senneville rend hommage au policier André Lalonde

Le Village de Senneville s’apprête à honorer la mémoire du policier André Lalonde à l’occasion du 30e anniversaire de son décès. Organisé par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), cet hommage se déroulera le 29 avril prochain et comprendra une marche suivie d’une cérémonie commémorative.

André Lalonde a été assassiné le 29 avril 1996. Il avait intercepté une voiture pour un silencieux défectueux. L’occupant a sorti une arme à feu et a tiré sur le policier, qui a succombé à ses blessures.

Il était à deux mois de sa retraite, après 30 ans de service au sein du corps policier qui portait alors le nom de Service de police de la communauté urbaine de Montréal (SPCUM).

Le suspect n’a jamais été trouvé.

Une marche pour honorer la mémoire

La journée débutera à 9h45 avec une marche qui partira de l’hôtel de ville de Senneville. Les participants se dirigeront vers l’intersection de l’avenue Elmwood et du chemin de Senneville, où l’intervention fatale a eu lieu. Les citoyens sont invités à se placer du côté sud du chemin de Senneville, entre les rues Elmwood et Tunstall, pour assister à l’événement.

Le groupe d’apparat, la cavalerie et les motards du SPVM seront présents pour marquer cette occasion solennelle. Cette présence symbolique souligne l’importance de l’événement pour la communauté et le service de police.

Après la cérémonie, une réception aura lieu au centre communautaire George-McLeish. Le SPVM sera présent jusqu’à 18h.

Plan de circulation modifié

Pour assurer le bon déroulement de l’événement, des modifications de la circulation seront mises en place. L’avenue Morningside sera fermée de 9h à 10h, bien que la circulation locale soit permise pour les résidents durant la préparation de la marche. La section de l’avenue Elmwood près du chemin de Senneville sera fermée de 7h45 à 11h, et le chemin de Senneville à l’intersection de l’avenue Elmwood sera fermé de 9h à 11h.

La circulation sera redirigée via les avenues Pacific et Tunstall pour minimiser les perturbations.

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