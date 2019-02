Montréal composte plus mais les infrastructures ne suivent pas

En 2018, la Ville de Montréal a collecté 26% plus de déchets de table grâce aux bacs bruns distribués au Montréalais. Toutef des disparités existent selon les arrondissements. Zoom sur une collecte qui connaît bien des obstacles et où l’argent à une odeur.

Au compost, citoyens!

En 2018, les Montréalais ont déposé chaque mois 36 000 tonnes de matières putrescibles dans le bac brun afin qu’elles soient compostées. Cette hausse de 26% est principalement due au fait que de plus en plus de ménages ont reçu leur bac brun dédié aux matières putrescibles (+21% en 2018).

C’est aussi parce que les Montréalais sont plus efficaces. Selon les données obtenues par Métro en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, les ménages ont mis en moyenne 67kg de restes de table dans leur bac brun en 2018. En 2017, c’était 63kg et en 2016, 57kg.

Cependant, tous ne trient pas leurs déchets de table avec la même assiduité. Si les citoyens d’Outremont (87kg par logement par an) et de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (84kg) trônent en haut du classement, ceux de Lasalle (51kg) et du Sud-Ouest (49kg) ferment la marche. Quatre arrondissements, qui collectent ensemble les restes de table avec les résidus verts, ont été exclus des comparaisons.

Distribution incomplète

Actuellement, environ 85% des 536 000 portes priorisées ont reçu un bac brun permettant de déposer leurs restes de table. Les derniers ménages concernés devraient recevoir le leur d’ici un an. Toutefois, cette distribution ne concerne pas les édifices de moins de 9 logements. Ces derniers devront attendre la construction des premières infrastructures de compostage, qui ont pris plusieurs années de retard et aucun échéancier les concernant n’a jusqu’ici été présenté.

Même si les Montréalais ont fait des progrès en matière de tri des résidus de table, ils figurent encore bien loin des Torontois, qui collectent 166kg de matières putrescibles par porte. Il faut dire qu’au Québec le bac brun n’est pas encore entré dans les mœurs. En effet, 33% de ceux qui en ont reçu un tel bac avouent ne pas l’utiliser, selon une étude SOM commandée en 2015 par Recyc-Québec.

Actuellement, les déchets putrescibles des Montréalais parcourent de 50km à 85km hors de Montréal pour être compostés.

Infrastructures retardées

C’est en 2010, à l’époque où Gérald Tremblay était maire de Montréal, qu’Ottawa et Québec ont délié les cordons de la bourses pour la construction de cinq infrastructures de compostage à Montréal au coût de 215M$. L’objectif était que chaque municipalité prenne en charge ses propres déchets à partir de 2020. Au départ, les deux usines de biométhanisation, les deux centres de compostage et le centre pilote de prétraitement devaient être achevés en 2014. Or, neuf ans plus tard, aucune pelletée de terre n’a été prise et les estimations totales sont désormais de 589M$, a dévoilé récemment The Gazette.

Seul deux projets sont actuellement sur les rails. Il s’agit du centre de compostage de Saint-Laurent, dont les estimations des coûts de construction (146M$) ont triplé depuis 4 ans. À cette somme, s’ajoute 29M$ sur 5 ans pour la gestion de l’usine par Suez Canada à partir d’août 2021.

«Ce sont des projets qui sont longs à aboutir et là, on va de l’avant», a déclaré mardi la mairesse Valérie Plante. À l’opposition officielle qui l’accuse de s’engager sans réel plan d’affaires et qui demande que la vérificatrice générale étudie le dossier, la mairesse a rétorque que la Ville «a quand même évalué, avec le prix du marché, et ce qu’il se passe ailleurs dans d’autres régions du Québec, où le prix pour ce genre de projet augmente».

Pour la construction d’une usine de biométhanisation des déchets à Montréal-Est, qui est actuellement évalué à 126,4M$ (en hausse de 75%), la Ville indique qu’elle compte négocier avec Suez, le seul soumissionnaire à son appel d’offres. Les trois autres projets, envisagés initialement à Montréal-Est, Rivière-des-Prairies et LaSalle, sont pour le moment reportés.