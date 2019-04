Du verglas dès lundi matin à Montréal

L’hiver n’a pas encore dit son dernier mot à Montréal. Un avertissement de pluie verglaçante qui est en vigueur lundi matin risque de compliquer les déplacements dans la métropole.

«Ce n’est pas à tous les mois d’avril qu’on voit ça», a expliqué à Métro le météorologue d’Environnement Canada, Bruno Marquis, rappelant que la prudence sera de mise sur les routes, «d’autant plus que la pluie nuira à la visibilité des automobilistes».

Il conseille à «ceux et celles qui ont tendance à enlever leurs pneus d’hiver un peu trop tôt» de se raviser. «On est encore au mois d’avril, et le temps n’est pas nécessairement doux rapidement. L’air froid pourrait revenir encore une fois nous donner des petits maux de tête, donc il faut s’armer de patience», a fait valoir le spécialiste.

Environnement Canada prévoit effectivement que la région montréalaise recevra de 10 à 15 mm de verglas lundi. La pluie débutera graduellement dimanche soir avant de se changer en pluie verglaçante au courant de la nuit, au moment où le mercure passera sous la barre du zéro degré Celsius.

Cette pluie verglaçante – qui pourrait compliquer l’heure de pointe en début de matinée – se changera de nouveau en pluie en début d’après-midi, et ce pour le reste de la journée de lundi. Cela aura pour effet, selon Bruno Marquis, de garder la chaussée gelée plus longtemps.

Environnement Canada n’exclut pas que les épisodes de verglas puissent durer plus longtemps pour les municipalités situées au nord du fleuve Saint-Laurent. Le système, qui est en provenance des États-Unis, touchera aussi l’Ontario, le sud et l’est du Québec dès dimanche soir.

Mardi, d’autres précipitations tomberont sur la métropole sous forme de pluie verglaçante suivie de neige, alors qu’une autre système, cette fois en provenance des Prairies canadiennes, s’abattra sur la ville. L’organisation s’attend pour Montréal à une semaine plus grisâtre avec de la pluie au menu vendredi et samedi prochain également, mais à des températures plus chaudes malgré tout.

«Ça va être une semaine très mouvementée côté météo dans votre région avec deux systèmes coup sur coup. Ça ne veut pas dire pour autant que les précipitations se mélangeront. Et heureusement, tout n’est pas tout noir: il va faire de plus en plus chaud.» -Bruno Marquis, météorologue chez Environnement Canada

La ville de Québec ne sera pas non plus épargnée par ce nouveau cocktail météo ; on prévoit pas moins de 15 à 25 cm d’accumulation de neige en fonction des secteurs dans la capitale nationale, avec des rafales de vent pouvant aller jusqu’à 70 km/h. La région de Trois-Rivières est aussi en droit de s’attendre à des bonnes chutes de neige de lundi à mardi.

Avis aux automobilistes: il est fortement recommandé «d’adapter sa conduite» dans les prochaines heures, face à des conditions routières imprévisibles, a rappelé Environnement Canada.

Le dernier épisode de verglas en avril s’était produit l’an dernier dans la région de Toronto, là où pourtant, les températures de saison sont beaucoup plus chaudes qu’à Montréal ou à Québec.