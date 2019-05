L’UDEM accusée de vouloir «supprimer les assurances collectives» d’employés en grève

Le conflit de travail entre l’Université de Montréal (UdeM) et ses 18 techniciens-mécaniciens – en grève depuis le 14 mars dernier – persiste et «s’envenime» d’après le syndicat qui les représente. Celui-ci déplore que l’employeur ait l’intention de «supprimer les assurances collectives» des salariés, même si ces derniers sont prêts «à en assumer les coûts».

«Ils ne peuvent pas faire ça, c’est immoral, explique à Métro le président du Syndicat des employés d’entretien de l’UdeM (SEEUM), Sylvain Chicoine. Ils menacent des employés et des familles. Au Québec, c’est obligatoire d’être couverts par une assurance-médicaments. Je comprends très mal l’attitude de l’Université.»

Les salariés auraient appris la volonté de l’UdeM de supprimer leurs assurances collectives lors d’une rencontre au ministère du Travail avec le conciliateur, vendredi dernier. «Ça nous a choqué un peu pas mal», illustre le porte-parole.

Selon lui, l’institution d’enseignement «se fout totalement de nos positions». «Ils ne négocient pas, ils imposent. C’est digne d’une époque révolue», déplore-t-il, condamnant l’attitude unilatérale de la direction «qui fait semblant de vouloir discuter en pelletant tous les problèmes par en avant au lieu de s’asseoir à la table de négociations».

Le désaccord profond entre les deux parties demeure le même qu’au départ : l’inéluctable question de la sous-traitance.

«Ils veulent continuer à embaucher à l’externe pour leur nouveau campus d’Outremont qui va ouvrir incessamment. Nous, on veut être là-bas. C’est le futur de l’UdeM. À terme, la majorité des activités auront lieu là.» -Sylvain Chicoine

Peu de discussion

Depuis le début de la grève, très peu de séances de négociation ont eu lieu entre le syndicat et l’employeur. À chaque fois, «l’Université refuse d’adoucir sa position», déplore M. Chicoine. «Un exemple: ils n’affichent plus aucun poste depuis au moins un an. Au moins, cherchez un peu avant d’aller en sous-traitance. Après, ça se targue d’être parmi les meilleurs employeurs au Canada», lâche-t-il.

À la fin mars, les membres du syndicat avaient accusé l’employeur d’avoir recours «à des briseurs de grève», contrevenant ainsi au Code du travail. «Vendredi dernier, un électricien a appelé à la centrale thermique pour un renseignement en lien avec un travail qu’il avait à faire. C’est le sous-traitant qui lui a répondu», avait alors expliqué M. Chicoine.

Appelée à réagir, la porte-parole de l’Université de Montréal (UdeM), Julie Gazaille, avait alors nié en bloc les allégations syndicales, assurant au contraire que l’institution «respecte entièrement les lois du travail». «Il n’y a aucun recours à ce qui est appelé des briseurs de grève par le syndicat», avait-elle notamment martelé, disant «se désoler de la prolongation de la grève».

«C’est par la négociation que ce conflit va se régler et nous avons signifié notre disponibilité au conciliateur à cet effet. C’est [lui] qui doit convoquer les parties.» -Julie Gazaille, porte-parole de l’UdeM

Les 18 techniciens en mécanique du bâtiment et de mécaniciens en machines du syndicat, dont la convention collective est échue depuis le mois d’avril 2015, ont rejeté à la quasi-unanimité l’offre «finale» de l’UdeM le 5 mars dernier. Dans les négociations, les principaux conflits entre l’institution d’enseignement et le syndicat concernent la durée de la convention collective, la sous-traitance et l’accumulation d’heures supplémentaires dans une banque de temps.