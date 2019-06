Food trucks: des entrepreneurs dénoncent la «publicité négative» dont ils s’estiment victimes

Des représentants de l’industrie des camions de cuisine de rue dénoncent que plusieurs «éléments d’informations biaisés» circulent à leur endroit depuis que la Ville de Montréal a choisi en mars d’associer l’image des food trucks à des «happenings gourmands» en misant plutôt sur la création de divers rassemblements.

«Tout le monde est arrivé avec un message et de la publicité négative. On entendait que les camions de rue, c’était terminé, qu’on n’avait plus de sorties récurrentes, alors que c’est faux, explique à Métro la copropriétaire de Dasfoodtruck, Annie Clavette. On sort encore nos camions très régulièrement, trois fois par semaine minimum même.»

Cette «très mauvaise presse» a lourdement affecté la saison des camions de rue à Montréal, plaide celle qui est propriétaire de trois food trucks à l’année longue.

«Ça nous a fait très mal, c’est certain. Il y a encore beaucoup de citoyens qui pensent qu’on n’est plus présents dans la ville. Le message a vraiment été mal véhiculé.» -Annie Clavette, copropriétaire de Dasfoodtruck

La situation est d’autant plus déplorable, selon elle, que, quand les gens sont mis au courant de l’état actuel du marché, «ils reviennent nous voir, ils sont au rendez-vous et ça va super bien». «On existe encore, on est là. C’est ça le message», martèle l’entrepreneure.

Même son de cloche pour la chargée de projets à l’Association des restaurateurs de rue du Québec (ARRQ), Gwen Beudez, qui soutient que même si l’intention de changer de modèle était bonne, la livraison du message n’a pas été bien orchestrée.

«J’ai l’impression que la conférence de presse en mars a véhiculé une mauvaise information, dit-elle. Le terme événementiel a un peu déformé la nature de la cuisine de rue. Oui, on créé des happenings pour couvrir tout le territoire, mais notre industrie fait beaucoup plus et elle se porte bien.»

De toute évidence, dit Mme Beudez, les Montréalais ont encore et toujours envie de fréquenter les food trucks ; il faut seulement leur en donner les moyens. «C’est pour ça que justement on a changé la formule des dernières années, en multipliant les sites et les emplacements pour avoir plus de diversité», plaide-t-elle.

«Les chiffres sont toujours bons. Mon téléphone ne dérougit pas. Les demandes sont encore là, l’enthousiasme aussi. Clairement, l’information a été biaisée quelque part.» -Gwen Beudez, chargée de projets à l’ARRQ

11 nouveaux sites dans Ville-Marie

Du Square Dochester au parc éphémère Hydro-Québec en passant par le cégep du Vieux-Montréal, les camions de cuisine de rue pourront pratiquer leurs activités sur une dizaine de sites autorisés dans le centre-ville de la métropole cet été, dont la plupart sont situés dans l’arrondissement de Ville-Marie.

L’entrée de ville Bonaventure pourra notamment accueillir «jusqu’à huit camions les derniers vendredis du mois», a confirmé l’arrondissement mardi. La Place du Canada, le Square Victoria, la Place des Montréalaises, la Place d’Armes les Tam-Tams du Mont-Royal, la rue Fullum et le parc de Dieppe pourront eux aussi accueillir les camions de rue

«Sur un même territoire, 11 emplacements, c’est beaucoup. On est très satisfaits. Ça couvre les sept jours de la semaine», estime à ce sujet Gwen Beudez.

La liste des lieux autorisés dévoilée mardi est «stratégique», reconnaît l’ARRP, qui souligne avoir ciblé ces sites de vente «en fonction de leur positionnement». «On s’est basés sur le nombre de bureaux aux alentours et les expériences du passé sur chaque site», poursuit Mme Beudez.

Ailleurs sur l’île, des camions de rue seront notamment présents dans Rosemont–La-Petite-Patrie, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est.

Selon les données de la Ville de Montréal, six arrondissements avaient réservé des sites à la cuisine de rue en 2017, en comparaison avec trois l’an dernier. Entre 2015 et 2018, le nombre de food trucks à Montréal serait passé de 35 à 21, d’après des données de l’ARRQ.