Ville-Marie: un projet de logements sociaux concrétisé avec la vente d’un terrain municipal

La Ville de Montréal va vendre un terrain du centre-ville à l’organisme à but non lucratif Dianova Québec afin que celui-ci y construise un immeuble de 25 logements sociaux et communautaires.

Valérie Plante, mairesse de Montréal, et Robert Beaudry, responsable du Développement économique et commercial, de l’habitation et du design au comité exécutif, ont conjointement fait l’annonce de cette vente aujourd’hui.

L’habitation étant une priorité de la Ville, Valérie Plante a déclaré dans un communiqué vouloir lancer une «stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables afin d’offrir un toit décent, confortable et accessible aux résidentes et résidents».

«Ce projet est un bon exemple des actions entreprises par la Ville pour créer des opportunités de développement, mais aussi pour aménager des quartiers vivants, mixtes et conviviaux» a précisé Robert Beaudry.

Le futur immeuble résidentiel sera situé sur un terrain du nord de l’avenue Viger Est, entre les rues Saint-André et Saint-Timothée, dans le quartier de Ville-Marie. Sa construction devrait débuter dans les prochains mois.