L’incertitude plane concernant les conséquences que pourraient avoir le Covid-19 sur les investissements directs étrangers à Montréal, qui ont fracassé des records l’an dernier.

«Les gens sont plus nerveux, c’est certain», confie à Métro le président-directeur général de Montréal International, Stéphane Paquet.

L’organisme a présenté ses résultats pour l’année 2019 lors d’une conférence de presse mardi après-midi.

Les investissements directs étrangers ont ainsi dépassé 2,6 G$, un record, en hausse de 6,8% par rapport à 2018 et de 30% par rapport à 2017.

Cette somme est allée dans divers projets et entreprises qui ont créé plus de 7700 emplois offrant un salaire moyen de plus de 84 000$.

«Ce sont des emplois payants», a souligné la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault. Cette dernière a par ailleurs indiqué que le gouvernement du Québec entend «redoubler d’efforts» pour attirer plus de main-d’oeuvre étrangère «de qualité» dans les prochaines années.

Les impacts du Covid-19 sur les investissements

Les États-Unis sont responsables de près de la moitié de ces investissements, tandis que 33% proviennent de l’Europe en 2019. M. Paquet ignore actuellement si le Covid-19 affectera cette année les investissements en provenance de l’Asie-Pacifique. Cette région a été responsable d’environ 15% des capitaux étrangers investis dans la région métropolitaine l’an dernier.

«C’est sûr que moi, présentement, il n’y a personne qui voyage en Asie. On n’a pas l’intention d’envoyer des gens, on va attendre ce qui va se passer», indique M. Paquet. Il précise que l’organisme n’entend également envoyer personne au nord de l’Italie, où de nombreuses villes sont en quarantaine depuis quelques jours en raison de cas d’infections au Covid-19.

Ces investissements ont principalement été effectués dans des secteurs de pointe. Il s’agit notamment d’entreprises spécialisées dans les effets spéciaux, l’aérospatiale, l’intelligence artificielle et les véhicules électriques, qui sont de plus en plus populaires au Québec.

«Les chiffres montrent bien que Montréal est une ville attirante», s’est réjouie la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Cette dernière a d’ailleurs souligné les résultats du plus récent bilan de Tourisme Montréal, publié mardi, qui fait aussi état de records. On peut y lire que la métropole a accueilli plus de 11 millions de touristes l’an dernier, en hausse de 2,17% par rapport à 2018.

«Quand on regarde au Québec, on voit que la croissance est stable depuis quelques années», a pour sa part souligné le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon. Ce dernier constate ainsi que Montréal a été le principal moteur de la hausse des investissements étrangers dans la province au cours des dernières années.

Recrutement à l’étranger

Montréal International a aussi battu des records en matière de recrutement de travailleurs étrangers qualifiés. Plus de 1120 d’entre eux ont opté pour la métropole l’an dernier, en augmentation de 75% par rapport à l’an dernier. De ces embauches, 85,9% sont en provenance de France.

L’organisme a par ailleurs rencontré plus de 5500 étudiants internationaux lors de diverses missions de recrutement à l’étranger. Le tout afin notamment de combler les besoins de main-d’oeuvre grandissants au Québec, qui fait face à une pénurie de travailleurs dans plusieurs domaines.