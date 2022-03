La vision architecturale du REM de l’Est dévoilée

CDPQ Infra a dévoilé mercredi matin sa vision architecturale pour le projet du REM de l’Est. «Portée par la volonté de réinventer des axes de transport», celle-ci inclut notamment la création de nouveaux milieux de vie qui pourrait «potentiellement» permettre la construction de 70 000 nouveaux logements, habitations et bureaux.

Le projet inclura également une nouvelle promenade urbaine et un élargissement du réseau cyclable de Montréal sur 16 km. Un nouveau belvédère urbain sera aussi aménagé au cœur de la Ville.

Selon l’organisation, la conception architecturale «légère et en finesse» a été inspirée par le Fleuve Saint-Laurent qui se situe à proximité du tracé. Le tablier prend d’ailleurs une forme arrondie qui rappelle celle de la coque d’un navire. Celui-ci misera sur des pièces de béton préfabriqué afin de mieux absorber les vibrations et de réduire le bruit dans l’environnement lors des passages du REM.

Quant aux stations, CDPQ Infra assure avoir cherché à ce qu’elles s’intègrent bien dans le paysage. Pour y arriver, le territoire couvert par le projet a été divisé en 12 secteurs distincts. Des analyses visuelles, patrimoniales et des politiques de planification publiques et privées ont eu lieu. Des places publiques, promenades et pistes cyclables seront aménagées à proximité des stations.

