Logements, inflation et violence armée: les priorités de Plante en vue des élections

Valérie Plante a présenté sa liste d’épicerie en vue des élections provinciales. Au menu, lutte contre la violence armée, aide pour le logement et l’inflation, et davantage de fonds pour soutenir la métropole.

«On veut un avenir vert, sécuritaire et abordable pour Montréal, a indiqué Valérie Plante en conférence de presse lundi. Ce sont ces éléments qui vont assurer le futur de votre ville.»

La mairesse a également indiqué que ses attentes étaient grandes quant aux fonds qui seront accordés à Montréal pour lutter contre la violence armée. «Le financement de Montréal doit être à la hauteur de ses responsabilités», rappelle Mme Plante. Le montant supplémentaire de financement qui sera réclamé par l’administration Plante n’a toutefois pas été mentionné.

«Le modèle archaïque de la taxe foncière ne tient plus, considérant les responsabilités grandissantes et la capacité de payer des Montréalais», a dénoncé la mairesse.

Oui, on a de l’ambition, mais ce qui nous manque, c’est souvent les moyens. On doit établir un équilibre fiscal entre le gouvernement du Québec et les villes. Valérie Plante, mairesse de Montréal

Neutralité

L’atteinte de la carboneutralité d’ici 2050 ainsi que la mixité économique et sociale demeurent également au cœur de l’administration Plante, et nécessiteraient plus d’investissements. Parmi les enjeux de mobilité soulevés, on note la concrétisation du REM de l’Est et de la ligne rose dans l’ouest.

Le déficit du gouvernement provincial s’avère beaucoup plus maigre que prévu, a rappelé Mme Plante. Par ailleurs, l’élue a soutenu avoir entretenu de bonnes relations avec le gouvernement dans les dernières années. Elle a refusé de faire le bilan des quatre dernières années de la CAQ, et d’offrir ses allégeances à un parti.

«Je n’ai pas envie d’établir une position qui serait récupérée, justifie-t-elle. Je veux que les citoyens se fassent leurs propres idées, c’est un exercice démocratique tellement important.»

Sur un «coin de table»

Les demandes de Projet Montréal ont été rédigées sur «un coin de table». C’est ce qu’estime le porte-parole de l’opposition officielle en matière de violence armée, Abdelhaq Sari. Ensemble Montréal dénonce qu’aucune des demandes exposées ne soit chiffrée.

«Il n’y a pas eu de demandes claires au parti dont on sait les chances de gagner beaucoup plus importantes», a aussi souligné M. Sari, en faisant référence à la Coalition avenir Québec (CAQ).

La violence armée aurait dû être la priorité claire de Valérie Plante, selon l’opposition officielle à l’hôtel de ville. «Les parents ont peur d’amener leurs enfants à l’école. Ou même de balader leurs chiens», a fustigé M. Sari. Ensemble Montréal aimerait que Québec offre un financement supplémentaire à Montréal pour augmenter les effectifs du SPVM et munir les agents de caméras corporelles.