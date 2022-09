Itinérance: le directeur controversé de CARE remplacé

Le CARE Montréal, un organisme voué à l’aide aux personnes en situation d’itinérance, s’est départi de son directeur général Michel Monette après une série de plaintes à son égard et de reportages. Depuis deux semaines, Michelle Patenaude a pris la gouverne de l’organisme à titre de directrice générale par intérim.

En février dernier, la direction de CARE Montréal avait fait les manchettes. Les employés du refuge pour itinérants CARE Montréal étaient descendus dans la rue pour dénoncer la précarité de leurs conditions de travail et les manœuvres antisyndicales de leur employeur, Michel Monette.

Les employés avaient rapporté que les conditions de travail s’étaient dégradées au sein du refuge, situation les mettant ainsi en danger. Des employés avaient confié devoir vider des cubicules de seringues avec des gants de jardinage ou encore utiliser des sacs de poubelle pour se protéger des punaises de lit.

Certains accusaient aussi l’ancien directeur général d’avoir usé de méthodes d’intimidation en réponse à leur souhait de se syndiquer. Une employée avait rapporté à Métro qu’elle s’était fait renvoyer illégalement pour ses activités syndicales. M. Monette avait balayé du revers de la main tout problème au sein du refuge, affirmant que le conflit était basé sur de «l’incompréhension».

La nouvelle directrice générale par intérim confirme que Michel Monette ne tient plus sa place dans les rangs de CARE Montréal. Elle n’a cependant pas pu expliquer les raisons de son départ pour cause de «confidentialité». Le syndicat n’a pas non plus souhaité commenter le départ de l’ancien directeur général.

Selon la présidente du conseil d’administration de CARE Montréal, Catheryn Roy-Goyette, des irrégularités dans la gestion de l’organisme auraient été constatées alors que Michel Monette en était le directeur général. Une enquête a été menée et un «bris de confiance» entre le conseil d’administration et le directeur général en a découlé. Le conseil d’administration est actuellement en processus d’audit.

L’organisme CARE Montréal est actuellement en plein processus de regroupement avec l’organisme CAP Saint-Barnabé.

La Confédération des syndicats nationaux (CSN) confirme que les employés de CARE Montréal sont désormais syndiqués, et ce, depuis mars dernier. Ces derniers seraient maintenant en négociation pour leur première convention collective.

Michel Monette a indiqué ne pas vouloir commenter son départ et les raisons qui le justifient.