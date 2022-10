L’arrivée du REM sur la Rive-Sud encore retardée

Les résidents de la Rive-Sud de Montréal qui s’attendaient à pouvoir se rendre au centre-ville avec le REM dès cet automne devront s’armer de patience. Le tronçon ne sera mis en service qu’au printemps prochain.

C’est ce qu’a annoncé CDPQ Infra lors d’une conférence de presse tenue au centre-ville de Montréal, vendredi matin. «Prendre quelques mois de plus pour livrer une expérience à la hauteur des attentes était la décision responsable à prendre», assure le président de CDPQ Infra, Jean-Marc Arbaud.

«Nous comprenons tout à fait les usagers qui ont hâte à cette première mise en service du REM, poursuit-il. Tous les efforts ont été déployés par nos équipes dans les derniers mois dans un contexte difficile pour mettre en service un réseau fiable.»

La disponibilité de la main-d’oeuvre, le prix des matériaux et la lenteur des chaines d’approvisionnement justifient ce retard. Des tests finaux doivent toujours être effectués, si bien que la mise en service de ce tronçon du REM aurait pu être effective au plus tôt lors de l’hiver 2023. Mais encore, CDPQ Infra préfère effectuer des tests lors de la saison hivernale pour s’assurer de la fiabilité absolue de son réseau.

«On veut être certain et absolument certain que la fiabilité du système est là, que les trains fonctionnent à leur plus haut niveau de fiabilité», explique M. Arbaud.

