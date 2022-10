Tunnel: les entraves commenceront dès lundi

Dès lundi, les automobilistes devront s’armer de patience, et ce, jusqu’en 2025. La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, rappelle que le coup d’envoi des entraves majeures au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine aura lieu ce 31 octobre.

Jusqu’en novembre 2025, seulement une voie sera ouverte en direction de la Rive-Sud, et deux en direction de Montréal. La ministre se veut rassurante en indiquant que tous les efforts de coordination et de communication seront déployés par le ministère et les partenaires de Mobilité Montréal afin d’assurer une bonne mobilité dans l’est de Montréal et sur la Rive-Sud.

Mme Guilbault a visité le tunnel hier afin de bien comprendre l’ampleur des travaux. «On va regarder comment ça se passe» et «faire des ajustements si c’est nécessaire», a déclaré la ministre en point de presse, en invitant les automobilistes à se pencher sur d’autres solutions, comme le covoiturage ou les transports en commun.

La ministre exclut pour le moment l’interdiction de la voiture solo, comme le suggérait le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc, sur Twitter.

Par ailleurs, Mme Guilbault invite les employeurs à faire preuve de «souplesse» dans leur organisation du travail, notamment en permettant aux employés de choisir le télétravail.

«C’est un défi d’envergure qui s’amorce pour la mobilité dans la grande région de Montréal, mais je peux vous assurer que votre gouvernement met tout en œuvre pour atténuer les répercussions de cet important chantier», a mentionné Geneviève Guilbault, par voie de communiqué.

Plusieurs mesures d’atténuation seront mises en place afin de faciliter les déplacements, parmi lesquelles une voie réservée aux autobus, aux taxis et au covoiturage (trois occupants) sur l’autoroute 20 en direction de Montréal, l’ajout d’un train supplémentaire entre 6h et 22h30 sur la ligne jaune du métro et cinq stationnements gratuits – notamment à Belœil et à Boucherville – totalisant plus de 2400 places.

Tous les détails concernant les différentes options de transport sont disponibles en ligne sur le site du gouvernement.