Un homme étendu au milieu de la rue gravement blessé par un véhicule

On craint pour la vie d’un homme écrasé par un véhicule. Couché au milieu de la rue dans l’arrondissement du Sud-Ouest, le jeune adulte de 19 ans aurait été gravement blessé au haut du corps par une camionnette.

Les services d’urgence ont reçu un appel d’un citoyen vers 4h45, dans la nuit de mardi. Un homme aurait été aperçu inconscient, au sol, à l’intersection des rues Saint-Augustin et Sainte-Émilie. Il aurait alors été transporté dans un établissement hospitalier des environs. Le conducteur, un homme de 53 ans, a été localisé par la police.

La scène a été protégée, pour que la police puisse définir les circonstances exactes de l’événement. Un périmètre de sécurité a été mis en place sur la rue Saint-Augustin, entre les rues Notre-Dame et St-Ambroise, et la rue Sainte-Émilie, entre les rues Turgeon et Maria. Des témoins sont rencontrés par des agents.