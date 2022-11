Vers la fin de l’épidémie de variole simienne au Québec?

Depuis début septembre, la propagation de la variole simienne semble s’être radicalement atténuée au Québec. La Direction régionale de santé publique (DRSP) de Montréal a enregistré 17 cas depuis le 4 septembre. Les autorités de santé souhaitent cependant rester prudentes tant que la fin de l’éclosion ne sera pas officiellement déclarée.

Au total, ce sont plus de 500 cas de variole simienne qui ont été documentés depuis le début de l’éclosion au Québec, dont près de 400 cas sur l’île de Montréal. Une première campagne de vaccination avait été lancée au printemps pour les personnes les plus à risque, permettant ainsi de vacciner plus de 24 000 personnes.

«On a une situation qui évolue très bien, a expliqué le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, lors d’un point de presse sur la COVID-19. C’est vraiment une bonne nouvelle dans un contexte où on reste prudent et on annoncera lorsque ce sera le cas si l’éclosion est terminée.»

La vaccination toujours disponible

Au total, près de 30 000 personnes ont reçu une première dose de vaccin contre la variole simienne. Depuis début octobre, une deuxième dose est offerte aux populations les plus à risque de contracter la maladie. Ce sont près de 20% des personnes vaccinées qui ont bénéficié d’une seconde dose.

La directrice régionale de santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin, explique que la prise de rendez-vous pour la seconde dose arrivait «assez calmement» début octobre alors que certaines personnes commençaient à contracter la maladie quelques mois après avoir reçu leur première dose.

On a réussi à mettre le couvercle sur cette éclosion et c’est sûr que Montréal a été très précurseur sur la vaccination. Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique de Montréal

Alors que la vaccination contre la grippe et la COVID-19 marqueront à nouveau la saison automnale, la santé publique explique qu’il n’y a aucune contre-indication à recevoir simultanément ces vaccins en plus de celui contre la variole simienne.