Le SPVM appréhende trois trafiquants de drogue lourdement armés

Trois trafiquants de drogue lourdement armés ont été interpellés hier par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Lors de perquisitions menées dans les arrondissements de Lachine et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension ainsi qu’à Longueuil, trois mitraillettes, cinq armes de poing et huit chargeurs à haute capacité ont été saisis par les enquêteurs.

Les suspects appréhendés sont deux hommes âgés de 36 et de 35 ans ainsi qu’une femme de 27 ans. L’un d’eux avait des antécédents en matière de trafic de stupéfiants et était en libération conditionnelle. Les trois comparaîtront au palais de justice de Montréal aujourd’hui afin de faire face à plusieurs chefs d’accusation en lien avec la possession d’armes à feu et le trafic de stupéfiants.

Près de 100 000 $ en argent comptant, une quantité de cocaïne d’une valeur approximative de 50 000 $ et diverses quantités de crack, de speed, de fentanyl, d’oxycodone et d’hydromorphone ont également été saisis grâce à l’enquête policière dirigée par l’Équipe multisectorielle dédiée aux armes à feu (EMAF) Sud-Ouest.

Notons que l’EMAF collabore à CENTAURE, la stratégie québécoise de lutte contre la violence aux armes à feu mise en place par le ministère de la Sécurité publique.

Trois trafiquants de drogue lourdement armés ont été arrêtés. De plus, lors des perquisitions, trois mitraillettes, cinq armes de poing et huit chargeurs à haute capacité ont notamment été saisis. #SPVM

Détails ➡ https://t.co/D058GJhRjh pic.twitter.com/gSaW5Yyx25 — Police Montréal (@SPVM) November 9, 2022