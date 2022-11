Plante appelle les villes du monde à agir pour protéger la biodiversité

À travers quinze suggestions d’actions concrètes, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, invite les villes du monde à agir pour la protection de la biodiversité. Elle lance l’invitation dans le cadre de la préparation de la 15e Conférence des Parties (COP 15), un rassemblement de nations de l’ONU qui discuteront de la biodiversité et qui sera hébergé à Montréal du 7 au 19 décembre.

Alors que l’on s’attend à ce que les états prennent des mesures visant à protéger la biodiversité, la mairesse Plante a tenu à rappeler qu’il est aussi possible pour les municipalités d’agir dans ce champ.

Les quinze actions concrètes qui seront entreprises par Montréal et suggérées aux autres villes désireuses de s’engager sont regroupées sous le nom l’Engagement de Montréal. Celles-ci ont été élaborées avec un sentiment d’urgence, alors que la mairesse rappelle qu’en 50 ans, 70% de la faune et la flore sauvage ont disparu de la Terre. Leur but est «de poursuivre et d’accélérer les efforts en vue de la préservation de la diversité des espèces et des écosystèmes», tel que rapporté par un communiqué de la ville de Montréal.

Pour protéger la biodiversité et les écosystèmes, Montréal invite les villes du monde à accomplir 15 actions concrètes, cohérentes avec le prochain Cadre mondial de la biodiversité. Déjà, les villes de Paris, Milan, Buenos Aires, Barcelone, Freetown et Bogota ont confirmé leur participation à ce défi et j’invite toutes les villes à s’y joindre Valérie Plante, mairesse de Montréal

Les quinze propositions de l’Engagement de Montréal



Réduire les menaces à la biodiversité



1. Intégrer la biodiversité à la planification territoriale et règlementaire;

2. Rétablir et restaurer les écosystèmes et leur connectivité;

3. Conserver les milieux naturels existants grâce à des systèmes de zones protégées et d’autres mesures efficaces et équitables;

4. Assurer la conservation et le rétablissement des espèces vulnérables, sauvages et domestiques, et gérer efficacement leurs interactions avec l’humain;

5. Contrôler ou éradiquer les espèces exotiques envahissantes afin d’éliminer ou de réduire leurs impacts;

6. Réduire la pollution de toutes les sources à des niveaux qui ne nuisent pas à la biodiversité, aux fonctions des écosystèmes et à la santé humaine;

7. Viser l’élimination des déchets plastiques;

8. Viser la réduction de l’utilisation des pesticides du deux tiers au moins;

9. Contribuer aux mesures d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques grâce à des approches fondées sur les écosystèmes.



Partager les bienfaits de la biodiversité



10. Viser à ce que les zones d’agriculture, d’aquaculture et de sylviculture urbaines soient accessibles, gérées durablement et contribuent à la sécurité alimentaire;

11. Prioriser les solutions basées sur la nature en matière de protection contre les aléas et évènements climatiques extrêmes et de régulation de la qualité de l’air et de l’eau;

12. Augmenter la superficie des espaces verts et bleus et améliorer l’accès équitable à ces espaces.



Solutions, gouvernance, gestion et éducation



13. Intégrer la biodiversité dans les cadres de gouvernance et les politiques publiques, et accroître les ressources financières allouées à sa conservation et à sa gestion durable;

14. Contribuer, par l’éducation et la participation citoyenne, à ce que les populations et les entreprises soient encouragées à faire des choix responsables envers la biodiversité et aient les moyens et les connaissances pour le faire;

15. Assurer la participation équitable et effective des peuples autochtones et des communautés locales à la prise de décisions et au processus d’acquisition et de transmission des connaissances.