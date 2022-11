Première neige, encore de la circulation difficile

Une couverture blanche s’est installée sur les rues du Québec, pour le meilleur et pour le pire. La circulation se trouve au ralenti dans la métropole, et ailleurs au Québec, on rapporte déjà des accidents.

Montréal connaît aujourd’hui sa première chute neige de la saison.



Nos équipes sont sur le terrain pour assurer des déplacements sécuritaires à l’ensemble de la population.



Si vous le pouvez, profitez-en pour aller jouer dehors! ☃️#polmtl — Valérie Plante (@Val_Plante) November 16, 2022

Un carambolage a éclaté sur l’autoroute 50, qui a conséquemment été fermée. Cette route passe de l’Outaouais aux Laurentides. À Laval, un automobiliste a percuté une glissière de l’autoroute 440, en direction ouest, près du boulevard Chomedey.

Vers 6h ce matin, plusieurs véhicules sont aussi entrés en collision, causant la fermeture de l’autoroute 15 en direction nord sur le pont Gédéon-Ouimet.

La neige a commencé à tomber sur la province vers 4h, ce matin.