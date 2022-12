Chantiers: la Ville veut faciliter son programme d’aide aux commerçants

La Ville de Montréal promet de simplifier l’accès à son programme d’aide pour les commerçants affecté par des travaux majeurs, en raison du manque de popularité du programme et le nombre élevé de demandes d’indemnisation rejetées. Alors que ce programme existe depuis 2018, moins du quart de l’enveloppe budgétaire a été distribué.

Dans le cadre de ce programme d’aide, 419 demandes d’indemnisation ont été reçues par la Ville depuis quatre ans. De ce chiffre, seulement 189 ont été acceptées, ce qui équivaut à 45%. De plus, les commerçants ont seulement pu bénéficier de 5,8 millions de dollars sur une enveloppe totale de 26,2 millions de dollars.

Un commerçant qui est face à un chantier qui dure pendant six mois va pouvoir faire une demande simplifiée. On va lui envoyer un montant forfaitaire coup de pouce , a assuré Luc Rabouin.

Certains commerçants, situés en face du chantier qui dure pendant six mois, seront admissibles à recevoir montant forfaitaire et pourront faire une demande simplifiée. Le montant en question peut atteindre quelques milliers de dollars. Les commerçants auront ensuite la possibilité de le bonifier si des pertes liées au chantier sont bel et bien prouvées.

Le programme d’aide concerne les chantiers menés par la Ville au 1er janvier 2016 les les chantiers menés par la STM au 21 septembre 2017.