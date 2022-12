L’Anneau s’illuminera tout au long du mois de décembre

L’Anneau, installé à l’entrée principale de l’Esplanade PVM au centre-ville, s’illuminera pour le temps des Fêtes jusqu’au 31 décembre 2022.

Il prendra ainsi différentes couleurs (rouge, vert et doré) à tous les jours de décembre. Il y aura également un décompte de minuit de 10 secondes le 31 décembre prochain.

L’Anneau a été inauguré au printemps 2022 et son illumination originale a eu lieu en septembre dernier dans le cadre du 60eanniversaire de PVM. Depuis son inauguration, l’installation artistique est rapidement devenue une des icônes montréalaises les plus photographiées et partagées sur les médias sociaux.