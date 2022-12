COP15: déjà une campagne de sensibilisation majeure à Montréal

Deux jours avant la grande conférence des Nations unies sur la biodiversité (COP15), les Montréalais pouvaient déjà apercevoir la campagne de sensibilisation du Fonds mondial pour la nature au Canada (WWF en anglais) sur le mur du palais de justice de Montréal, lundi soir.

«Dans un contexte de déclin de la nature et des espèces, il est encore plus important cette fois-ci que les gouvernements s’engagent à fixer des objectifs forts en matière de protection de la nature pour 2030 et à déployer des politiques et des ressources nationales pour les atteindre», peut-on lire sur le site internet consacré au WWF.

Plus des ¾ des terres et ⅔ de l’océan sont aujourd’hui dégradés et impactés par les activités humaines et plus d’un million d’espèces d’animaux et de plantes sont menacées de disparition. Extrait d’un communiqué du Fonds mondial pour la nature au Canada (WWF)

Pour cette organisation, une COP15 réussie comprendrait des actions mesurables respectant les droits, les savoirs et les priorités des Autochtones en matière d’intendance et de restauration dans les régions bénéfiques à la fois pour la biodiversité et le climat.

La COP15, le sommet des Nations unies sur la biodiversité, se tiendra du 7 au 19 décembre à Montréal, après un report de deux ans.