Déploiement de l’aide financière d’urgence pour la région de Montréal

Une aide financière d’urgence (AFU) pour les personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale a été déployée lundi par le gouvernement du Québec dans la région de Montréal. Le déploiement de cette aide se poursuivra partout dans la province au cours de la prochaine année.

«Ce programme fournit aux personnes victimes et à leurs enfants une aide immédiate pour sortir d’un milieu nocif. Nous voulons que la seule préoccupation qu’une personne victime de violence sexuelle ou conjugale ait en tête soit sa sécurité et non pas les aspects financiers et logistiques», explique le ministre de la Justice et procureur général du Québec, Simon Jolin-Barrette.

Ce nouveau service sera administré par les organismes SOS violence conjugale et Info-aide violence sexuelle, en fonction de la nature de la violence subie. Les intervenants de première ligne comme la police, les maisons d’hébergement ou les centres d’aide aux victimes pourront contacter les administrateurs de l’AFU 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Plusieurs dépenses pourront être couvertes pour les victimes, notamment les frais de transport, d’hébergement et de subsistance de la personne victime et des personnes à sa charge.

«C’est très rassurant pour la région de Montréal de savoir que l’aide financière d’urgence est maintenant en vigueur. Je crois sincèrement que ce programme permettra aux personnes victimes de quitter plus facilement et plus rapidement leur environnement, et ce, de façon sécuritaire», ajoute l’adjointe gouvernementale au ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Karine Boivin Roy

Pour le moment, l’aide financière d’urgence est déjà implantée à Laval, Montérégie, Laurentides, Lanaudière et dans la Capitale-Nationale.