Un Nouvel An généreux au parc Émilie-Gamelin

L’infirmière auxiliaire Nancy Boucher entamera 2023 de la même manière que l’année 2022: au parc Émilie-Gamelin, installée à une table sur laquelle seront distribués des repas et des vêtements chauds aux personnes en situation d’itinérance.

Victime de la popularité de l’événement tenu le jour de l’An 2022, Mme Boucher s’est promis d’en donner davantage. «J’aurais pu passer tous mes cent repas en l’espace d’une heure et demie, si j’avais voulu», mentionne-t-elle.

Elle fait donc appel à la générosité de la population montréalaise pour l’aider à atteindre son objectif de 150 repas et de sacs cadeaux dans lesquels se trouveront des mitaines, une tuque, des bas de laine et des couvertures thermiques.

Elle espère aussi pouvoir récolter assez de dons pour offrir plusieurs paires de bottes d’hiver. L’année dernière, Nancy Boucher rapporte avoir vu plusieurs personnes n’être chaussées que de sandales.

«J’ai été un petit peu… pas traumatisée, mais ça m’a fait vraiment quelque chose parce que j’avais à peu près cinq ou six paires de bottes. Je n’en avais pas beaucoup. Quand j’ai sorti les bottes, c’est le plus fort qui les a gagnées. J’avais mis un tie-wrap pour les garder ensemble, et il y en a un qui tirait d’un bord et un de l’autre. Cette année, je me suis prise à l’avance pour essayer de ramasser le plus de bottes possible.»

Les surplus de vêtements seront remis à la Mission Old Brewery.

Pour suivre l’avancement de la collecte ou faire un don, cliquez ici.

Nancy Boucher accompagnée de son fils lors du jour de l’An 2022. Photo: Gracieuseté, Nancy Boucher