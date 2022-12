La station Angrignon maintenant universellement accessible

La station Angrignon du métro de Montréal est désormais «universellement accessible». Deux ascenseurs ont été mis en service aujourd’hui pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’accéder aux terminus ouest de la ligne verte.

La STM a également remplacé les murs-rideaux de la station afin d’améliorer son étanchéité. Une première œuvre d’art, Les boîtes vivantes, de l’artiste Shelley Miller, orne désormais les quais.

Les travaux, entamés à l’automne 2019, étaient initialement censés être terminés à l’automne 2021. Le coût total estimé pour la mise en place de ces ascenseurs et ceux de la station Jolicœur – qui devraient entrer en service au début de 2023 – était de 27,8 M$.

[🟢Angrignon] 📅↕️👍 Les travaux à la station Angrignon sont maintenant complétés et la station devient universellement accessible avec la mise en service de ses deux ascenseurs.



Retour sur les travaux complétés à la station ⏩ https://t.co/We3bbhwP3Y pic.twitter.com/8PkZ9FxeGa — Ligne Verte (@stm_Verte) December 9, 2022

L’accessibilité universelle nécessite cependant plus que des ascenseurs, souligne le Regroupement des activistes pour l’inclusion au Québec (RAPLIQ). Les ascenseurs demeurent trop petits pour certains fauteuils motorisés et autres aides à la mobilité, et les ascenseurs sont «souvent» hors service, expliquait la présidente du RAPLIQ, Linda Gauthier, dans une entrevue avec Métro en novembre.

«On est content que ça avance, c’est clair», ajoutait-elle cependant.

Rappelons que le RAPLIQ a déposé en 2015 un recours collectif contre la STM, la Ville de Montréal et l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) pour l’inaccessibilité de son réseau. «À l’époque, se souvient-elle, la STM comptait rendre accessible quelque chose comme 0,8 station par année. À leur rythme, le réseau serait devenu complètement accessible seulement en 2085», déplorait Linda Gauthier. Une décision devrait être rendue au printemps prochain.

Avec la collaboration de Zoé Arcand