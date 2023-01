Autant d’œuvres d’art que de futures stations de métro

Comme veut la tradition, les cinq stations du prolongement de la ligne bleue seront également mises en valeur par des œuvres d’art uniques. Les noms des artistes qui seront chargés de leur création ont été d’ailleurs sélectionnés par la Société des transports de Montréal (STM) en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications.

Ces artistes choisis auront pour mission de créer des œuvres d’art public qui « permettra à chaque station de s’intégrer harmonieusement à sa communauté d’accueil, mais également dans la culture québécoise, a déclaré le président du conseil d’administration de la STM, Éric Alan Caldwell. La vision de la STM est de concevoir le prolongement de la ligne bleue à l’image de la diversité de ses clients et de la riche identité des quartiers traversés ». Rien de moins.

Station Pie-IX

L’artiste originaire de Wendake, Ludovic Boney, a choisi de créer une œuvre colorée qui aura comme matière première la structure même des murs de la station Pie-IX.

Sensible au contexte de diffusion particulier de l’œuvre, placée au cœur de l’affluence des usagers du métro, c’est au fil de leurs visites répétées à la station Pie-IX que ces derniers pourront en comprendre toutes les subtilités.

Station Viau

La photographie sera le gabarit sur lequel se basera la Montréalaise Jocelyne Alloucherie pour créer son œuvre. Aux termes du processus créatif, les passants pourront contempler dans la station Viau un lieu inconnu imagé qui laisse place à l’interprétation.

Station Lacordaire

L’artiste et professeur associé à l’École des arts visuels et médiatiques de l’Université du Québec à Montréal, Alain Paiement, compte orner en hauteur la station Lacordaire d’une œuvre lumineuse qui met en valeur des formes et des textures variées. À travers ce projet transparaîtra son intérêt marqué pour la géographie et les procédés cartographiques.

Station Langelier

Connu pour ses tableaux de grande envergure, le peintre Marc Séguin ne dérogera pas à ses habitudes pour son projet d’art public de la future station Langelier. Il compte peindre une trame narrative qui ferait plus de 100 mètres de long.

Station Anjou

L’œuvre de l’artiste autochtone en arts visuels Nadia Myre s’intégrera aussi au réseau de métro de Montréal. Sa pratique artistique explore des termes tels l’identité, la résilience et les politiques d’appartenance. Son art implique souvent la participation du public.