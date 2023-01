Cette Montréalaise se déplace en skis

Qui a dit qu’une piste officielle de ski, damée par des professionnels, était forcément nécessaire pour pratiquer le sport? Pas à Montréal en tout cas!

Une habitante de la métropole a été filmée par la journaliste Karine Bastien en train de descendre des trottoirs enneigés de la ville en skis. Une façon originale et agréable de se rendre au bureau…ou à l’université. Sur Twitter, la vidéo a été visionnée plus de 40 000 fois.

Lorsque la pente faiblit et que le plat s’invite, la skieuse peut compter sur ses bâtons pour reprendre un peu de vitesse et poursuivre sa course.

À l’angle des rues Parthenais et de Rouen, la journaliste, amusée par la scène, l’a interpellée pour lui dire que son idée était bonne.

«C’est plus efficace», a répondu la skieuse.

Sur Twitter, dans les commentaires, certains internautes ont fait remarquer que ce genre d’évènement était caractéristique de Montréal, avant de couvrir la ville d’éloges.

«C’est la raison pour laquelle Montréal est la meilleure ville du Canada.»

«Montréal est géniale», peut-on lire.

«Preuve que les trottoirs sont bien déneigés», a ironisé un utilisateur de Twitter.